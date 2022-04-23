本土新冠疫情持續升溫，資深媒體人趙少康直言，衛福部長陳時中要不要參選，趕快做決定，要選舉就立刻辭職去專心選舉，要防疫就趕快宣佈不選並專心防疫，現在又要防疫又想選舉，沒有一件事可以做好，反而耽誤了國家大事。

趙少康今指出，原來疫情不嚴重的時候，陳時中是否參選直轄市長，是他個人的選擇及自由，根本無關痛癢，大家只是把它當一個政治花邊看待，茶餘飯後說嘴而已，但現在台灣新冠肺炎疫情突然飆升，每天確診者很快就會破萬，陳時中自己都估計，如果跟香港15％的比例一樣，台灣會到達345萬人染疫。

趙少康估算，如果跟南韓30％的比例一樣，就會有700萬人染疫，政府必須以如臨大敵的態度嚴肅因應，不管是居隔規則、停課標準、解封時間、防疫政策、疫苗、快篩劑、藥物、病房、防疫旅館、輕症集中收容中等政策都要未雨綢繆，劍及履及，不要一直捉襟見肘、緊追在後。

對於陳時中是否要參選直轄市長，趙少康認為，是陳的權利和選擇，但在山雨欲來風滿樓的現在，陳時中只能全心全力做好一件事，不可能又要總管防疫大政，又要心有旁騖想選舉，防疫就是防疫，選舉就是選舉，防疫政策不可以參雜選舉考慮，否則就會偏差，直轄市長固然重要，防疫總指揮更關係著國脈民命，陳時中要認真思考如何取捨。

趙少康強調，現在時間不容蹉跎，陳時中要當機立斷做個決定，要選舉就立刻辭職去專心選舉，要防疫就趕快宣佈不選並專心防疫，現在又要防疫又想選舉，考慮可就多了，備多力分，沒有一件事可以做好，反而耽誤了國家大事，會影響成千上萬人的健康、性命。