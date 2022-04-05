呂婕菲推出自製影片《華燈初上之瀟灑小姐》。（聲達娛樂提供）

呂婕菲推出自製影片《華燈初上之瀟灑小姐》。（聲達娛樂提供）

呂婕菲推出自製影片《華燈初上之瀟灑小姐》，日前上線引起討論，呂婕菲去年七夕情人節誕下與音樂人凃惠源的愛子「小凃丁」，她忙於育嬰，原先沒注意到該劇一爆而紅，直到口碑發散，他當時是邊照顧兒子邊一口氣追完兩季Netflix夯劇《華燈初上》，愛《華燈初上》成痴的她，著迷於懸疑的劇情，和條通媽媽桑和小姐間的情義，最愛跟姊妹討論兇手是誰，但在漫漫期待第三季到來前，她連作夢都夢到跟著潘文成（楊祐寧飾）在查案，突然靈機一動，不如來拍個影片解饞，於是就有了《華燈初上之瀟灑小姐》的雛形。

她在片中化身蘇慶儀（蘇媽媽），帶領12位扮演條通酒店小姐的女舞者，胭脂紅粉、瀟灑上陣，以精彩的歌舞動作，詮釋《華燈初上》微劇情，拍成「華燈版」的《瀟灑小姐》；呂婕菲說：「劇中每個女人都是敢愛敢恨的『瀟灑小姐』，於是最適合的就是《瀟灑小姐》這首歌了。」她著手Cover翻唱，並親自填上Rap詞，用最潮的方式來全面呈現！此外，為了營造歡場華麗風貌，從定裝、造型、飾品和場佈，都費了好大一番工夫打造，光是排舞更是花上了1個月，想用舞蹈PK的方式來呈現蘇媽媽和蘿絲媽媽的糾葛拉鋸，相當有看頭。

呂婕菲在影片中吟唱老歌〈夜上海〉復古登場，旋律中彷彿見到繁華的十里洋場，誰知突然一個move，畫面來到台北六條通的「光」酒店，12金釵般的《瀟灑小姐》群魔亂舞，打開了「華燈初上」的序幕。呂婕菲改編、詮釋蕭亞軒《瀟灑小姐》，靈機一動加上饒舌，更顯張力，她請到舞蹈老師閨蜜負責編舞，還加入男性舞者的角色，讓劇情更完整，姊妹兩人一同打造屬於自己的「華燈版」《瀟灑小姐》，一解當時等待第三季之苦。呂婕菲產後不到半年，身材曲線已回復到懷孕前的水準，她除了在爵士酒吧開唱，也正積極寫歌籌備最新個人專輯，粉絲敬請期待。