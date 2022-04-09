章廣辰表示會做家事，但廚藝只限於電鍋料理。（台灣飛利浦提供）

出道近6年的章廣辰，因演出《華燈初上》越來越受到矚目，他日前參加家事訪談節目《叮咚飛利浦＋1》，被主持人李懿問到現實生活中的自己，最想跟《華燈》中的哪個角色談戀愛？他說：「可能是Rose媽媽。」大方表示可以接受年上女：「大20歲也沒問題吧，很多50歲的姊姊都很漂亮，能夠被照顧是件很幸福的事。」

李懿表示章廣辰演的刑警阿達，是她在《華燈初上》中「第二喜歡」的角色，李懿說：「我原本滿喜歡你的，癡情的男生很迷人，但最後有點被你的長官（楊祐寧）牽走。」章廣辰笑笑回：「正常啦！」李懿問他現實生活中的個性，是否也和劇裡一樣癡情木訥？章廣辰表示：「不敢這樣講，每個人都有這方面的程度，或多或少。」185公分的他人高馬大，卻坦言喜歡被照顧，「能被人捧在手掌心是一件不容易遇到的事，尤其是成年出來工作之後」。

李懿說，警察為了蹲點經常在車上解決三餐，她問章廣辰：「三餐吃得健康嗎？」章廣辰表示喜歡美食，但懶得選擇，每餐都差不多是固定的青菜、雞肉、澱粉：「為了活著，吃飯當作營養來吸收。」李懿一聽馬上介紹飛利浦氣炸鍋給家裡只有微波爐跟電鍋的章廣辰：「你把便利商店的調味雞胸肉拆開，丟進氣炸鍋，超快超方便，你上個大號出來就可以吃！」

章廣辰表示會做家事，但廚藝只限於電鍋料理，盡量吃食物的原味，有時加一些薑黃粉、鹽、胡椒調味，就不用花太多時間做選擇。他回想有一次和媽媽去逛街，原本要買一台氣炸鍋，「已經放到推車裡了，結帳前又放回去，今天這台剛好可以給媽媽用，等她用膩了再換我，或是真的好用，我就自己再買一台，因為今天發現氣炸鍋真的滿符合我對食物的需求和方便，烹調很快速，口感風味也比微波爐好，花同樣時間可以更滿足自己的味蕾」。

《華燈初上》讓章廣辰的外型、演技被更多人看見，他希望今年可以能夠遇到適合的角色，再拍一部長劇：「希望是寫實一點、輕鬆一點、有趣一點的生活化喜劇。」李懿主持的《叮咚飛利浦＋1》每集訪問不同來賓，協助藝人、網紅解決困擾他們的家事問題，每周四晚10點在「Philips Home Living」粉絲頁及飛利浦家電YouTube頻道播出。