網路節目《小姐不藏私》今（13日）晚邀請「反骨男孩」成員孫生擔任來賓，與派翠克、Mia、菲比一起穿高中制服打保齡球。節目開場孫生就騎重機帥氣出場，卻糗被派翠克抓包穿女生制服，他才笑說「我制服早就不見了，只跟女生借到衣服。」而節目中兩男兩女的組合，跟比賽輸家將進行親密懲罰等好康，都讓孫生開心直呼「這是我今年上過最好玩的節目！」

互拚球技的孫生跟派翠克，比著比著兩人互動卻越來越曖昧。先是親密背後抱，後來更直接在保齡球道上把對方撲倒，搞笑重現《華燈初上》裡的男男戀橋段，最後更一起進行親密懲罰，讓孫生超崩潰。孫生還自爆這是他第一次打保齡球，一臉真摯的說「我的第一次，就獻給這個節目了。」

節目中祭出輸家同吃一根地瓜條、用吸管互吹珍珠給對方吃等親密懲罰，但除了派翠克其他三位都不會打保齡球，玩到最後竟變相在「爭取」最後一名的位置。但不論孫生輸或贏，每個懲罰環節都慘被波及，堪稱最慘來賓。就連別人用吸管互吹珍珠懲罰時，珍珠竟被噴出來彈到他身上，讓他當場傻眼。

最後孫生跟派翠克進行互吹珍珠的懲罰，先是派翠克對孫生喊話「我跟你吸吸樂啊」、「那你吸啊」等各種曖昧邀約，讓孫生驚呼「我們認識這麼久了，想不到你會有這種邀約。」但真要開始進行懲罰時，他們卻只顧著不想吃到對方的珍珠，死命要吹到對方嘴裡，結束後更紛紛崩潰直呼「噁爆了啦」、「你們(這節目)好可怕」。《小姐不藏私》每周三晚9點在FB、YouTube平台首播。