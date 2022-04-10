撞見另一半出軌，情緒失控在所難免，不過國外一名護理師在連續上班16小時後，回到家撞見男友和小三躺在床上，她非但沒有當場暴怒，還跳上床撂下一句話就呼呼大睡，出乎眾人意料的反應，讓網友們讚爆了。
根據《每日星報》報導，該名護理師泰勒（Taylor Dunham）近日在抖音（TikTok）上傳一段影片，透露過去曾被劈腿的悲慘經歷，她提到，事發當時，她已經連續上班16小時，回到家早已筋疲力盡，只想好好休息，沒想到開門後卻撞見男友將小三帶回家睡覺，還躺在她的床上。
錯愕的泰勒透露，因為當下實在沒有力氣和對方討公道，乾脆跳上床和他們一起睡覺，並對兩人撂下「去找別的地方完成」這句話後，就倒頭呼呼大睡。最後男友收拾好包袱就帶著小三轉身離去，泰勒回憶，「那晚我睡得像嬰兒一樣。」至於男方如今已與小三生了小孩。
不少網友得知後，紛紛留言大讚泰勒的處理方式很瀟灑，「叫渣男滾就是爽」、「好帥！展現權利的象徵」、「我敢打賭，他以為妳會加入，並且非常興奮」、「如果是我一定不可能這麼平靜，我恐怕會鬧到進監獄」。
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