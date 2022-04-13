鄭宜農釋出新歌〈人如何學會語言〉MV，皆以「舞蹈」形式呈現，導演也將其結合動畫，畫面充滿和諧與自在，宜農提到拍攝的當下感覺很放鬆，過程一路心無旁騖的隨著音樂開心舞動。而宜農透露其實對舞蹈一點都不陌生，高中時期的她曾讀了整整三年的舞蹈班。
她回憶起那時期的生活，當時在校每天都要接受術科訓練，一行人會在假日跑去廣場「劈腿」吸引眾人目光，平時喜歡穿著細肩帶小短褲一路走到福利社，途中會經過一整排普通班，然後表現出有點跩跩的樣子：「現在想想覺得很好笑，我們怎麼這麼幼稚，不過那時還高中嘛！」
他們因為運動量大到不行，每每一到休息時間，她跟朋友便會開啟「爆食模式」，她笑說印象最深刻的是因為運動量很大，所以每到休息時間就會跟著朋友一起「暴飲暴食」，開玩笑說食量大到連「吃到飽」餐廳都會怕。
她分享去年和阿爆合作〈或許就變成書裡的風景〉時就重拾跳舞，之後也持續找老師上課，表示這種感覺就像是騎單車或游泳，很久沒做，雖然一開始會有點怕怕的，但很快就會發現自己都還記得，一切渾然天成。
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