許瑋甯中空裝露出平坦小腹。（粘耿豪攝）

許瑋甯去年12月宣布閃嫁邱澤，今（14日）身穿白色短版背心搭配長褲出席咖啡活動，露出超平坦小腹，被問到是否有生子壓力，她尬笑不回，而提到升格人妻近半年的心得，她也只低調說「都很好，一如往常」，也解釋「還有點不習慣媒體追問，現在回答也要顧慮對方，我們2個本來就比較低調，就靜靜享受『歲月靜好』的感覺」。

被記者反問怎麼很像老夫老妻？許瑋甯笑說：「我一直都滿老靈魂的，因為過程都是自己要去感受，所以不會因為時間長短，決定現在走到哪個部分，我相信會一直都這麼甜蜜。」那2人有沒有為了什麼生活瑣事起過衝突？她僅回「我們個性都比較不會」，並透露雙方相似之處很多，特別提及2人都愛極簡風，「我是一直有斷捨離習慣，穿來穿去都那幾件衣服，東西也不多，因為我喜歡留空白，所以家裡東西不能多」，但不會幫老公邱澤斷捨離，認為這是對方的隱私。

平時也會一起分攤家事，許瑋甯說「就互相配合，看各自的工作狀態如何，比較會站在對方立場想」，她主演《第9節課》剛殺青，「我拍完就換他，差不多10天沒見面了」，夫妻倆都屬於不會去探班的類型，自己接下來也將開始宣傳作品，工作一直沒有停下來。至於婚禮進度，她表示「主要得看疫情，還有整體環境，和彼此的工作安排」。