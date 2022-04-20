「北一女神」蔡瑞雪今（19日）晚透露自己快篩陽性，緊張到嚇哭，她後續自行步行半小時去醫院做PCR檢測，返家後接受本報記者電話訪問，聲音微沙啞，說話過程不時咳嗽。蔡瑞雪她說步行來回1小時，排隊又1個小時，反而著涼症狀加劇、身體變得更不舒服！由於檢測結果還要再等2天才出爐，讓她覺得很煎熬，不過醫院已先針對她的咳嗽、鼻塞、發燒等症狀開給她服用。

蔡瑞雪表示，她沒有收到細胞簡訊或被匡列，是從昨天晚上開始喉嚨緊緊的，有點鼻塞及胸悶，她以為是普通感冒症狀，但平常感冒吃藥就會改善，昨晚換一種藥吃也沒好，她立即快篩，呈現陰性，稍微放心；但今天早上喉嚨劇痛，她又測了一次，出現第二條淡粉紅色，晚上又測了一次，「立刻是很深的兩條線！」

蔡瑞雪步行到醫院急診PCR。（摘自IG）

她說自己發現快篩陽性超驚嚇，「手都在抖，不知道該怎麼辦，上網查要先打給1922，但忙線1小時，打到衛生局也全都打不通，最後只好打給119，馬上有人接起來，「有點崩潰、無助的我好像找到飄浮板，我說我好像確診了怎麼辦，就哭了，對方安慰我、勸我不用擔心，問我症狀有沒有呼吸困難、有沒有發燒，還幫我查醫院，告訴我要步行去醫院。他們真的很溫暖，讓我被安慰到了，我哽咽跟對方說謝謝」。

蔡瑞雪提醒大家出現感冒症狀要小心，真的不要掉以輕心。她本來就怕疫情會爆發，早已買好快篩劑，第一次驗是陰性時，家人還覺得是她敏感想太多，她不信，連續三次狂篩才發現真的中了，「結果媽媽也爆哭，她很擔心我的身體，爸爸就比較淡定一點」。

她說完全不知道可能的感染源從何而來，因為平常一定都戴著口罩，工作拍照時攝影師、化妝師也都戴著口罩，「唯一可能，就是我在餐廳有脫下口罩！」雖然PCR要兩天才出爐，但快篩陽性對她的工作影響已經超大，「本來明天有個廣告拍攝，23日有VOGUE野餐日活動，後續很多平面拍攝也都被影響了」。

她說來回醫院做PCR的路上，一直擔心泛淚，想像如果傳染給家人怎麼辦。幸好爸媽都是退休老師，不會影響他們上班，現在因自己開公司，姊姊是她經紀人，她如果停工隔離，姊姊也跟著停工，且她的房間本來就有獨立衛浴設備，所以在自己房間隔離沒有問題。