八大綜合台《世界第一等》主持人唐振剛帶著好兄弟黃尚禾挑戰極限溪降活動，跟著達人前往桃園人稱「水簾洞」祕境，從高20公尺的瀑布直接溪降；還未抵達瀑布前，河水水流大到一度讓兩人站不穩，黃尚禾忍不住開口說：「教練這水流好急！」教練一臉淡定回：「這個水流還好。」頓時讓黃尚禾覺得被打臉，立馬故作生氣狀說：「我等一下都不問問題了。」

前往極限溪降活動前，製作團隊先安排黃尚禾體驗下河捕魚。首次穿上青蛙裝的黃尚禾形容「穿起來感覺怪怪的，因為唐振剛幫我穿的時候，褲子提太高，讓我有點不舒服。」黃尚禾獻出捕魚初體驗，他笑說：「我只有看過熟的魚，比較少看到真的出來抓魚的場景，加上達人說魚的刺有毒，就覺得好危險，我還是喜歡看牠們變熟的樣子。」黃尚禾無厘頭卻又出自真誠的回答，讓唐振剛一度想笑，卻又無言以對。

另外兩人在前往極限溪降活動時，逆流而上的路線，讓兩人一度吃不消，唐振剛坦言：「某些路段不小心沒抓好，還會被水流沖的『倒退嚕』。」最後兩人協力前進，展現好默契，但在行走水流溜滑梯路線時，兩人腳程得一前一後，黃尚禾不小心把唐振剛救生衣抓太緊，讓唐振剛差點窒息，隨後又突然重踩唐振剛的腳，唐振剛無奈問：「我們有心結嗎？是想害我下不了山嗎？」被水沖到精神不濟的黃尚禾開玩笑說：「其實，我瞄了好久，還怕我踩不到。」

最後兩人順利挑戰成功，黃尚禾透露當下心情：「其實在出發前我的腎上腺素已經滿到喉嚨，我覺得看起來很恐怖，玩起來卻也沒那麼恐怖，尤其在下降過程中，好想對著世界吶喊這裡有多美，但是一喊就會吃到水，所以還是算了。」唐振剛也分享：「溪降活動真的很不一樣，我很享受其中，很舒服也很暢快，也想提醒觀眾，想挑戰這類運動的話，一定要找專業教練一起同行。」