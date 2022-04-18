孫可芳、李淳互動甜蜜。（MyVideo提供）

孫可芳、李淳互動甜蜜。（MyVideo提供）

由李淳、孫可芳主演的電視電影《洞裡的月亮》，日前在中視、MyVideo同步首播，也在中天娛樂台播出，口碑極佳，且在MyVideo一上架就拿下電影館觀看排行榜亞軍。兩人接受MyVideo專訪時，透露片中感情非常甜蜜，孫可芳用「拔絲地瓜」來形容小倆口的情意，「雖然不是豪華料理，但很甜、很有味道、很樸實。」李淳也同意說：「像是Oreo餅乾冰淇淋一樣，很甜、很享受！」

《洞裡的月亮》故事講述一對男女朋友準備在台北開私廚餐廳，為了回憶兒時懷念的滋味，進而回到台南老家找尋，透過料理帶出人際情感與牽絆。片中有一幕李淳和孫可芳在街上吵完架要和好的戲份，為了呈現情侶間可愛又甜蜜的相處日常，導演黃駿傑不停在場外大喊：「（互動）再可愛一點，不夠可愛！」李淳靈機一動，使出容易讓女生心動的絕招「摸頭殺」，摸摸孫可芳的頭、捏捏她的臉，想盡辦法逗她開心。孫可芳笑說，李淳還擺了一堆怪表情要逗她笑，「有次他做了一個超醜鬼臉，我是認真笑出來！」兩人有趣又自然互動，讓導演滿意直喊：「就是這樣！繼續逗她開心，可愛！」

這是兩人繼周興哲《我很快樂》MV後第二度合作，彼此已經很熟悉，李淳說：「我跟小豆（孫可芳）都是有『古怪幽默感』的人，她私下也沒什麼包袱、很做自己，跟她合作很舒服、很開心。」孫可芳也表示，他們私下很有話聊，不用特別做什麼事情培養默契，自然而然就能很自在的相處和工作，也因此兩人在拍攝情侶戲份時，都會有不錯的互動火花。

孫可芳在片中為了找尋記憶中的味道，走遍台南各大餐廳去品嚐魚料理「五柳枝」，提起這個片段，讓孫可芳直呼：「我吃到怕！」她透露曾在一天內吃「五柳枝」將近20次，因為鏡位關係，要來回拍攝多次，也因為要拍到品嚐的感覺，真的都要把魚吃進去，結果拍到最後，她把魚一放入口就反胃作嘔，向劇組求饒表示真的吃不下去。她如今回憶起來仍心有餘悸，笑說：「我可能一年內都不會再吃五柳枝了！」

從小在國外長大的李淳，片中有一些台語戲份，問他是否有特別練習，他笑曝：「導演叫我不要練，他就要台語講得很爛的感覺，所以我真的沒有練，反正再怎麼練，講出來都還是不準確的。」也因此他不輪轉的台語，就原汁原味搬上了螢幕，他開玩笑說：「沒有啦！是我故意講爛的，私下台語其實很好。」讓一旁的孫可芳聽了忍不住大笑。