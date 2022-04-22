帶孩子出門時，你有牽緊他的手嗎？孩子在外面奔跑嬉鬧時，你是視線不離盯著看，還是跟旁邊的人大聊特聊？許多孩子之所以走失，都是因為父母一時疏忽。我們專訪兒童安全專家統整4歲以下幼兒最常走失的地點，並提供走失自救S.O.P.，趕快來看看！

「新北市蘆洲區有一對小姊弟，姊姊4歲、弟弟2歲，姐弟倆深夜出現在便利超商，店員見旁邊沒有大人，擔心兩人走失，趕忙報警，警方到場後透過里長廣播，將值完夜班正在熟睡的爸爸驚醒，才讓小姊弟結束這場驚魂記…」

幼兒走失地點 公園、賣場最常見！

兒童福利聯盟2018年的調查報告顯示，超過7成的家長曾有過小孩走失的經驗，2～4歲是孩子最容易走失的年齡。靖娟基金會的調查則指出，「公園」、「遊樂景點」、「大賣場」與「百貨公司」是4歲以下幼兒最常走失的地點。

靖娟兒童安全文教基金會企劃宣導處處長許雅荏表示，這幾年六都蓋的公園大多是共融式的大型公園，在例假日通常會擠滿人，帶孩子到公園玩如果沒有牽手，只是叫孩子抓住大人衣角，孩子一看到感興趣的事物很快就會跑不見。「小小孩通常不會注意周遭環境，加上4歲以下幼兒視野只有成人的一半，孩子一旦把手放開，很容易就會跟丟。」

出門前 先講好誰負責顧小孩

此外，很多父母帶孩子到大賣場、百貨公司都會降低警覺，任由孩子到處跑跳，孩子邊看邊玩很容易認錯人。「而且在這種人聲鼎沸的環境，不時會發生『我以為你在顧小孩』、『你以為我在顧小孩』的情況，如果沒有事先釐清看顧責任，孩子沒人顧，就會走失。」許雅荏提醒，帶孩子出門一定要分配好照顧責任、轉換地點時確實交接，以免發生權責不清的問題。

孩子失蹤除了自己走丟，也可能是被陌生人、誘拐集團用話術拐走，例如「我的狗狗走丟了，可不可以陪我去找？」「你好可愛喔！叔叔帶你去買糖果好不好？」還有人會藉故讓孩子看手機的卡通影片，趁孩子分神一把抱上車。

2技巧 建立孩子自我保護意識

正因為幼兒失蹤防不勝防，平常就要做好機會教育，讓孩子建立自我保護的意識。如何讓孩子明白走失的恐怖？許雅荏表示，小小孩沒有足夠的認知能力，最好讓他邊看邊學，例如指著電視新聞說：「你看那個妹妹因為想吃冰淇淋，被一個叔叔帶到工地，然後…」或帶孩子閱讀《和媽媽走散了，怎麼辦？》、《怪叔叔》、《不要隨便跟陌生人走》等主題繪本，讓孩子明白走失的危險性。等孩子明白走失「是怎麼一回事」，再教他預防之道。

爸媽不見怎麼辦？待在原地別亂跑！

「幼兒通常不會對郵差、大樓管理員等時常看到的人有戒心，平常一定要隨時叮嚀孩子『不能跟爸爸媽媽以外的人走。』玩扮家家酒時可以模擬走失情境，教孩子練習在陌生人靠近時大叫逃走。孩子3歲後可以用繪本模擬在外面可能發生的狀況，教孩子辨識警察局、便利商店與服務台；4歲後可以開始教孩子記住父母姓名與父母任一人的聯絡電話，告訴他爸爸媽媽不見時要待在原地。出門前先向孩子預告『今天要去哪裡玩』、『會有多少人』，提醒孩子隨時跟好父母不能亂跑；出門後隨時牽緊孩子的手、讓孩子保持在視線範圍。」

許多失蹤案件都是認識的人犯案，模擬情境時要提醒孩子「即使對方是爸爸媽媽的朋友，或知道你的姓名，也不代表他是可以信任的人。」平常就要讓孩子演練「碰到陌生人要怎麼辦」，以免孩子臨場嚇傻。情境模擬時記得提醒孩子「就算有人說要帶你去找爸爸媽媽，也不能隨便跟他離開。」

3種防走失小物 安全好幫手

許雅荏表示，如果孩子還沒有足夠能力可以做上述預防的動作，可以使用GPS追蹤器、背包、手錶等防走失小物。如果孩子的性格較害羞，或表達能力不是很好，可以準備一張寫上父母姓名、家中電話與住址的「防走失小卡」，讓孩子放入口袋隨身攜帶，提醒他走失時可以將卡片交給穿著警察制服或超商店員制服的人。

失蹤廣播 說清楚3大資訊

孩子失蹤的第一時間要保持冷靜，先循原路回去找，找不到再到服務台廣播。廣播時說清楚孩子的姓名、特徵與穿著衣物，例如「綁兩根小辮子」、「戴粉紅色髮箍」、「穿白色涼鞋」、「背藍色小熊背包」…等。

「廣播尋人除了可以結合眾人之力，還可以對誘拐者產生嚇阻作用（父母已經發現孩子不見、大家都知道這個小孩的特徵）。」許雅荏表示，如果有兩個人，可以一個人找、一個人廣播，縮短尋人時間。當孩子失蹤超過24小時，要趕快報警。報警時記得帶孩子的近照與身分證、健保卡等身分證明文件。尋人照片最好是一張清楚的大頭照和一張可明顯看出身形的照片。

無論如何 都不能將視線離開孩子

提醒爸爸媽媽，小小孩走失往往只需要2、3分鐘的時間。無論孩子只是在家門口玩，或是到公園遊戲，都不能讓孩子離開視線。平常多用繪本、扮家家酒做走失的情境演練，「超前部屬」才能完整守護孩子的安全。

走失自救S.O.P.

1.原地等待不亂跑

2.大喊父母姓名

3.主動向穿警察制服或超商店員制服的人求援

本文作者：戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年4月號)