【愛傳媒陳朝平專欄】艷陽高照的初夏晌午，信步走進新公園。是的，在我的記憶裡，這座公園從來就是新公園，不是二二八紀念公園。穿過懷寧街大門，那一方池塘，依舊倘佯在樹蔭下，拱橋橫跨其上，墨綠色的池水，漣漪不興，幾隻烏龜懶洋洋地趴上石頭上。

幼時跟著媽媽的同學周月坡阿姨習畫，小學奉派參加不知是台北市、還是全國的寫生比賽，這方池塘幾乎是初賽的固定場景。

漫步走過拱橋，依稀看見幼時的我和一群小朋友蹲踞在池邊，揮灑著手中的水彩筆。陽光依舊，池水依舊，幼時的我，少年的我，已然消失！

繞過水池，往東邊走，一座日晷儀赫然在目。這日晷儀是我天文常識的啟蒙師。那年，剛剛在課堂上聽到日晷儀這儀器，不多時，彷彿是媽媽領著我來到此處，指著日晷儀教我辨識時辰。

信步往前，四、五座樓台亭閣，錯落其間。小時候，爸媽常帶我到新公園遊玩，印象中，也曾在這些亭閣間，留下黑白的身影。彼時年幼，似乎從未細細瀏覽這幾座亭閣的內容。

今日無事，且把這五座涼亭閣樓瞧個明白。中間這三層樓臺稱作翠亨閣，是紀念孫逸仙所建。迴廊前對聯寫著:於兩間留正氣，為萬世開太平。

孫逸仙致力革命，推翻滿清，而其人格行事，究竟能稱正氣否？孫逸仙醉心西方民主政治，創建了亞洲第一個民主政體，百年倏忽已過，民主真能開萬世太平？

其餘四座涼亭，皆是紀念四位開台先賢。分別是紀念鄭成功的「大木亭」、紀念劉銘傳的「大潛亭」、紀念丘逢甲的「滄海亭」和紀念連雅堂的「劍花亭」。

四座涼亭，蓋有年矣，雖不至油漆斑駁的地步，楹柱上的對聯，字跡多已模糊，歲月在涼亭樓閣留下了痕跡，也抹去了歷史的記憶。

不知躺在涼亭圍椅上呼呼大睡的人們，可曾夢迴歷史的長河？再往前，一座像是裝置藝術、又像是流浪漢搭建的帳篷，隨興地座落在路邊。

這就是知名的原住民長期埋鍋造飯的抗議網點了！帳棚上，歪歪斜斜地寫著1883，訴說著這長期的、無聲的、也無人理睬的抗議，已然進入了第1883天！這兒，紀念的，是政治背叛，是現代民主輾壓傳統部落的悲劇。

固執部落人們的抗議帳篷，斜斜地對映著二二八紀念碑，彷彿不經意地上演著一場黑色的政治默劇，幾分諷刺，幾分落寞。現實中，正義永遠不可得？熱衷追尋往日正義的人，無視於現實的正義？或者，正義，只是利益的代名詞？

不過在公園裡偷得浮生半日閒，怎麼忽地聯想起政治這檔子事了？

折向池塘，白髮老翁看似悠閒地吹著薩克斯風，是知音難尋？還是撒克斯風本就有著煙燻的蒼涼？吹著、吹著，樂聲越發地寂寥，微風拂過，老翁髮梢飄起，路人漠然。

初夏的午后，薩克斯風手是不是該選些輕快的曲調，喚醒人們舞蹈的心靈？再次走過拱橋，向前行。

童稚時的老朋友——騰雲號蒸汽火車頭依然駐守在那兒，騰雲號一旁則是台鐵九號的火車頭。忘了是甚麼時候，兩具火車頭進駐到了玻璃屋裡，玻璃屋外還有一帶有聲音解說的圖示，按下按鈕，火車頭嗚嗚作響，解說員的聲音含含糊糊地響著。

火車頭往東，一座希臘式的建築物巍然矗立。這是我們小時候長知識的重要場所，那時，我們稱它為台灣省立博物館，不知何時，博物館改名為國立台灣博物館。

陽光炙熱，婦人怡然自得地坐在台階上，穿著藍色制服保全人員，背著手，默然站著。博物館大門上方的布條靜靜地垂掛著。

博物館大門面對著館前路，小時候，總覺這街景特別氣派，那時的館前路是台北的金融特區，左前方是土地銀行總行，仿希臘羅馬式的圓柱，一溜展開，氣勢開闊。

右前方不記得當時是合庫還是台銀，總之，幼時的印象裡，站在博物館台階上，眺望館前路，筆直向前，便是台北火車站，那個繁榮，那個熱鬧，怎能不讓童年悸動呢。

收回心緒，往前走，有座黃氏節孝坊。童年記憶的影像庫裡，似乎搜尋不到這座牌坊的種切。一隻小松鼠，頑皮地從我身邊一溜烟地向前躍去，一旁老者，露出欣喜的微笑。

腕表短針過二，天蔚藍、陽光刺眼，午後的慵懶與回顧，該畫下句點了！

作者為資深媒體人

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