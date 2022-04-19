5米8高聳的坐像，就立在紀念堂的中間，主角目光慈祥和藹的看著前方，彷彿看顧著他的子民，世世代代。嬉哈的樂聲，伴隨街舞的躍動；多少人來到他的跟前，遊憩、嬉戲、拍照、約會；多少人在廣場喧鬧、抗爭；多少人在這裡，經歷了童年而今霜髮。

有人說，他的聲望超越國父，而他的頭像就印在我們日常交易、國家發行的紙幣上，這是歷史所給予的尊榮。他離世時，700萬人分列道路兩旁，恭迎出殯的車隊；150萬人前去瞻仰他的遺容。他維持了國家的秩序，並在此基礎上穩定發展。因此，他被稱為偉人。

但是，他讓這個國家付出了慘痛的代價。他的同胞有85萬人死於他手；他縱容手下的將軍，「我們一定要清除和摧毀一切障礙，只要我們認為有必要，就殺死每一個人，奪走每一寸土地，沒收每一件財物。一句話—無情地摧毀我們見到的一切東西…。」部隊所到之處盡成焦土。

他為了擴強自己的權力，公然違憲，對於成千上萬的異議份子，只要有嫌疑、甚至只是同情者，可以不經審判，逕行逮捕、關押。他任令手下實施戒嚴，只要攜帶武器者，即送往軍事法庭，將其射殺。滿手血腥的他，讓敵對勢力三分之一的青壯年，死於保全國家的理由之下。因此，他讓大批軍警嚴密保衛著他的安全，深怕遭到暗殺。然而，他也讓社會底層的人民翻身，引發地主強烈不滿。同時，他還得要面對同黨同志對他的留難與挑戰，但他運用諸般手段，逐一化解。

其實，他是一個和平的愛好者，有人說，他是基督徒。但是，面對異議分子意圖分裂國土，他不得不給予制裁。而他在看到同胞的傷亡，特別下令「在戰爭結束之後，一定不要有任何血腥報復，不要絞死他們，不要懲罰任何人，要讓他們得到自由。

在戰事平定後的好些年，這個國家又開始追捕紅色革命者─共產黨人。他們用不充分的證據公開指責對方政治上的不忠或顛覆，或者是用不公平的調查或指責來打壓反對人士。不少人被指為共產黨人或同情共產主義者，被迫接受不恰當的調查和審問。 被懷疑的主要對象包括政府雇員、娛樂界從業人士、教育界、工會成員。雖然沒有足夠證據能證明任何事實，但嫌疑人依然被定罪，而個人的真實或可疑的左派組織或信仰都被大肆誇張。許多人因此失去工作，事業遭到了毀滅性打擊，有人甚至被以莫須有的罪名遭到監禁，而這些絕大多數被定罪者事後都得到了平反。

那個滿手血腥的，不是蔣介石，是林肯；而監禁共產黨的不是白色恐怖，是美國麥卡錫主義。一東、一西，歷史竟是如此驚人的相似；不同的是，被不同的看待。（作者為致理科技大學行銷與流通管理系教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※