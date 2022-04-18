中鋼(2002)公布5月內銷盤價，熱軋鋼板及鋼捲、電鍍鋅及熱浸鍍鋅鋼捲每公噸皆上漲1200元，冷軋鋼捲上漲1000元，電磁鋼捲上漲500元，漲幅符合預期，本土投顧法人維持中鋼區間操作的投資建議，目標價42元，隱含漲幅達6.19%。

法人認為，中鋼5月盤價順利以上漲開出符合預期，近日因為大陸疫情造成上海封城，市場擔心鋼鐵需求受到影響，且鋼價位階已高，部份地區傳出鋼價由高檔回落的消息。目前煤及鐵礦砂等煉鋼原料的價格雖仍在高檔，但走勢近日已轉弱，法人認為6月的中鋼盤價能否維持上漲的不確定性很高。

中鋼5月內銷盤價整體平均漲幅2.95%，為第三個月開漲盤。中鋼強調，熱、冷軋等主力產品售價仍低於進口報價，預留下游獲利空間。

近期大陸各地疫情再度升溫，鋼鐵重鎮如山東及河北受內陸通行管制，造成原料供應不順，共數十座高爐被迫檢修，其他如上海、深圳等亦受封城影響。日本製鐵九州大分廠於4月9日發生鐵水外洩問題，其1號高爐降載營運，短期內國際鋼鐵供給吃緊情形仍將延續，擾亂全球供應鏈並加深市場不確定性。然全球疫苗覆蓋率逐步提高，歐美等主要經濟體陸續全面解封，市場預期疫情對經濟的負面衝擊將逐步減緩，有利市場未來朝向正面發展。

鋼價部分，國際鋼材供應短缺，加以各國鋼廠承受原物料、能源和運費成本劇烈波動，催動鋼價輪番上漲。國際鋼價欲小不易。

中鋼111年股東會紀念品，中鋼向來重視ESG及產品循環使用，在110年度獲利創建廠50週年來新猷後，今(111)年特別訂製外出旅遊必備兼可宜家使用之個人專屬抗菌餐具「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」作為股東會紀念品。紀念品包含一組湯匙及叉子，其中金屬件部分採用純鈦製作，而握把塑料更添加日本抗菌材料，使產品同時具有純鈦材質輕、堅固耐用且材料抗菌等特性，是國人防疫期間外出用餐之最佳良伴，期望藉由減少一次性餐具的使用，為地球環境盡一份心力。

本次紀念品外觀採活潑色調且相當輕巧，並採用「開、轉、扣」匙面不碰手設計，使用時可避免以手直接碰觸食器表面，使用完方便拆洗擦拭，晾乾後亦可輕鬆收納並任意吊掛隨身攜帶，整體而言兼具便利、實用及時尚，不論身處戶外或室內，皆能體驗「鈦ONE在手，即時知味」之生活樂趣，隨時隨地享受食物之美味。

中鋼多年來延續鼓勵國內優質廠商及善盡企業社會責任之做法，本次股東會紀念品之設計及製作，均由國內供應鏈分工合作，希冀能藉此創造內需以活絡國內產業循環發展。