賈靜雯劇中愛上自戀型學長吳慷仁。（Netflix提供）

柯佳嬿劇中為極品渣男林柏宏負債7位數。（Netflix提供）

寇世勳、比莉飾演夫妻。（Netflix提供）

由賈靜雯製作並與比莉、柯佳嬿、寇世勳、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷等人主演的爆笑喜劇《媽，別鬧了！》，宣布將於今年夏天於Netflix正式獨家上架。賈靜雯劇中拋下女神形象，大膽詮釋「魚干女」國文老師、言情小說家雙重身份，她形容「這算是我從影以來最瘋的角色。」

賈靜雯劇中在父親離世後扛起家計、40歲都還未婚的大姐如蓉，沒想到卻在便利商店巧遇多年未見由吳慷仁所飾演的自戀型學長。賈靜雯暗戀學長多年、不知為他在筆下寫過多少霸總、學長浪漫情節，兩人將在一次的巧遇後開啟小說浮誇式轟轟烈烈的戀愛，賈靜雯笑說：「這次飾演的言情小說家雖然很會寫一些很撩人的橋段，但都出於她豐富的想像，很少談戀愛的經驗，直到遇到吳慷仁這個自戀的學長，才再開啟她現實生活的戀愛經驗值，能詮釋到這個可愛的角色很開心。」

飾演小妹若敏的柯佳嬿，完美詮釋一席布丁頭金髮、頹廢風穿著配上夾角拖的厭世女形象，個性嗆辣不羈，卻死心塌地的愛上一個讓人又愛又恨的極品渣男林柏宏，為渣男赴湯蹈火、欠債7位數也在所不惜。柯佳嬿表示：「我非常喜歡小敏這個角色，她幾乎整部戲都沒有清醒過，演起來就是一個爽字。小敏跟小查（林柏宏 飾）的關係可以說是『愛到卡慘死』，她深深愛上一個不對的人，想離又離不開非常痛苦。但她並不是不知道對方在騙她，有時候願意繼續下去是因為還愛。希望小敏的故事能讓在愛中痛苦的人產生勇氣，離開一段早就該放下的關係。」

10年未在螢光幕前演戲的比莉，此次在《媽，別鬧了！》挑戰造型百變，個性任性又無厘頭的媽媽玫玫，與劇中丈夫寇世勳譜出一段深刻暖心的戀情，寇世勳飾演的爸爸以妻為尊，儼然成為「老婆控」，愛妻愛女的他離開後，讓家中的三個女人瞬間失去生活重心，比莉為了走出喪夫的傷痛，展開各種打破觀念的「報復性追愛」行動，讓身為女兒的賈靜雯和柯佳嬿傷透腦筋。

《媽，別鬧了！》改編自網路社群話題小說《我媽的異國婚姻》，小說也正式出版。該劇由《你的孩子不是你的孩子》金鐘獎導演陳慧翎與金鐘獎得主李俊宏導演共同執導，重量級三大女星比莉、賈靜雯、柯佳嬿脫軌搞笑演出，飾演看不對眼的母女，三人都在追求真愛的路上，對彼此戀情互看不順眼，都能言善道的捍衛自己的愛情觀，但當面臨愛情不如自己想像般美好時，還是會不知所措、陷入苦惱。導演陳慧翎細膩浪漫的拍攝手法為《媽，別鬧了！》帶來許多似曾相識的日常情節，陳慧翎表示：「女性不論在什麼年紀都會面臨各種情感的問題，親情和愛情更是我們一輩子的課題，我期待能夠把這些傷心事、苦惱事用輕鬆、又哭又笑的方式呈現，讓觀眾在過程中有共鳴。」