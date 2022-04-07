賈靜雯、修杰楷日前出席張惠妹演唱會。（聲動娛樂提供）

張惠妹演唱會傳出3日有確診者足跡，當天觀賞這場演唱會的藝人朋友也「挫咧等」！賈靜雯、修杰楷夫妻檔第一時間接到消息就先在家裡先進行快篩，結果都是陰性，夫妻倆更進一步前往醫院PCR篩檢，但PCR結果最快要明天凌晨才會出爐。

賈靜雯明（8日）要出席一個代言記者會，原本一度擔心依照防疫規定要自主健康管理，應該不能出席，可能先取消。但今晚她Po出快篩結果照片時，除了表示「健康平安，一切小心保重，大家平平安安」，並強調「明天工作（記者會）如常舉行」。修杰楷則寫：「謝謝關心，會持續注意身體健康。」

賈靜雯經紀人表示，她的身體沒有任何症狀、都很好，也希望大家都沒事。原本因為身體都沒有出現不適，快篩也是陰性，為免增加醫護人員的負擔，覺得應該不需要去PCR，但因為外界太關心了，所以還是直奔醫院做PCR檢測，以讓大家放心。但因醫院接的量太大，加上若是陰性不會另行通知，目前就等待結果。