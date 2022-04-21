《我和我的鋼四壁》即將大結局，除了四大型男的真摯友誼，愛情戲也是一大重點，其中涂善存與林意箴的愛情最是曲折，還曾傳出兩人因戲生情，被拍到兩人下了戲「暗夜緊摟」的照片。提到這段趣事，兩人都忍不住大笑，林意箴更是喊冤：「若是真的來電，拍吻戲應該要拍得更好才對！」

林意箴與涂善存進棚拍攝義大利精品Malo時尚專題，兩人一派休閒度假風，戲外CP合體一樣合拍，將戲中情侶的默契延伸到戲外。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Malo、Fabiana Filippi、Kiton）

在戲中，林意箴是涂善存的心理治療師，協助涂善存走出親人意外去世的陰影；但在私底下，兩人的角色則是正好相反，林意箴常因為自我要求太高陷入低潮，暖男的涂善存則會貼心陪伴、不斷給予安慰鼓勵，才會出現兩人「暗夜緊摟」的畫面。

兩人在戲外是麻吉好友，因此拍吻戲不僅一點也不浪漫，反倒十分尷尬，這場吻戲兩人必須在光天化日之下接吻，旁邊還有一群觀光客圍觀助陣，兩人只想快點拍完收工，最好一次就OK，林意箴擔心涂善存「太客氣」不敢行動，更是心急主動，「導演一喊Action，我就立刻上！」

這回兩人受邀拍攝義大利精品Malo時尚專題，CP情侶檔甜蜜入鏡，林意箴身穿Malo黑色洋裝，搭配Fabiana Filippi經典編織流蘇項鍊、草編涼鞋和草帽，?善存則穿Malo亞麻西裝搭棉質卡其長褲，肩背拎Kiton後背包，兩人都是一派休閒度假風，戲外CP合體十分速配，將戲中情侶的默契延伸到戲外。

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