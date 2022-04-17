金鐘視帝薛仕凌跟謝欣穎有激烈對手戲。（陳俊吉攝）

段鈞豪在劇中獻出男男吻初體驗。（陳俊吉攝）

《良辰吉時：第5-7集》今在金馬奇幻影展舉行世界首映。（陳俊吉攝）

金馬奇幻影展閉幕片《良辰吉時：第5-7集》17日舉辦世界首映媒體見面會，導演黃熙率演員李康生、周采詩、謝欣穎、姚以緹、薛仕凌、唐治平、段鈞豪、黃遠出席。其中飾演花街性工作者的周采詩、謝欣穎、姚以緹，在最後第7集中將會穿上養眼的服裝登場爭艷。

問3姝從氣質女星變身花街女郎，有沒有互評一下身材？謝欣穎說彼此間沒有比較，但現場仍問了一下周采詩說：「妳有沒有塞？」讚對方身材姣好，周采詩笑回沒有偷塞，形容自己身材是整體性豐腴，並補充說對清涼養眼的服裝非常滿意，加上片場場景做得很美，都替角色大大加分。

姚以緹也分享她為角色學現代舞，還要在搖晃的船上邊跳邊跟麻繩互動，「第1次跟導演碰面就有說我會暈船，有提前去適應，跳舞要跟麻繩互動，摩擦破皮很嚴重，還要跟地吸引力抗衡，拍到第3次就覺得不行了，生理上很痛苦，每天暈船每天拍」。

跟唐治平飾演同性戀人的段鈞豪則說，劇組打給他問他跟男演員拍吻戲是否OK？他僅考慮了30秒就點頭接演，獻上男男吻初體驗；唐治平也提到自己出道10幾年，一直都有考慮到這關卡，起初蠻怕跟男生拍親熱戲，但實際演起來沒什麼感覺，等於是白擔心了10幾年，兩人吻戲拍第1遍還撞到牙齒，段鈞豪笑說：「像人生，該來的還是要來。」