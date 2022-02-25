黃玠瑋即將推出個人第二張全新創作專輯，推出〈游牧〉MV，邀請到超夯劇《華燈初上》裡飾演「最高冷」角色「百合Yuri」的謝欣穎擔綱女主角。MV中，謝欣穎飾演客服人員，黃玠瑋於MV中擔任總機小姐與說書人角色，黃玠瑋表示自己是第一次穿上班族的制服，以前打工當櫃台，也從來沒有這麼正式的裝扮，更猛讚謝欣穎的演技，她表示：「專業演員真的很不一樣，在那麼短的時間，要表現出她快要遲到，有點焦慮又必須保持禮貌的複雜心情。」

黃玠瑋非常感謝欣穎抽空跨刀演出；兩個人在拍戲空檔聊起《華燈初上》，已看完兩季的玠瑋覺得目前嫌疑最大好像就是Yuri，謝欣穎笑笑回應，「真的嗎？！那要看到第三季喔。」她的新歌〈游牧〉這首歌在探討人終其一生的歸屬感，每個人在一生當中會有很多次的搬家或是換工作，變換當中開始思考自己的歸屬感究竟在哪裡？

她分享當慢慢地打開心房，才明白自己就是自己的家，可以前往任何地方，自由自在像游牧民族一般。而對於嚮往的生活，謝欣穎表示自己一直很想有一台露營車，帶著愛犬一路開，累了就找地方停下來睡一晚，再繼續往前，重點是不帶手機；黃玠瑋在一旁猛點頭附和道：「我也是耶！」