大陸知名女星李小萌，16歲時就憑著甜美外表與一雙渾圓大眼演出電視劇《誰說我不在乎》，並藉由此劇入圍金雞獎最佳女配角獎，演技備受肯定，清純形象深植人心，也因此獲得「純潔女神」的封號。不過她即使出道20年，卻始終不肯接拍吻戲，日前網友也挖出她與老公王雷一同登上節目時所公開的背後真正原因，引起網友熱烈討論。

現年36歲的李小萌由童星身分出道後，就曾公開表示自己不拍吻戲，因為她認為「可以拍吻戲，但只跟自己愛的人拍」，因此只要有接吻場景的戲劇都不接，也使得她出道多年作品量卻相當少，平均一年接不到一部戲，而她在2006年因合作電視劇認識大3歲的男演員王雷後，兩人便開始交往，愛情長跑7年終於在2015年結婚，並陸續生下2名孩子，婚姻生活相當幸福，至今從未有過誹聞。

另外，李小萌曾自嘲「心眼小」不想看到老公親別的女人，因此愛妻的王雷也為了李小萌盡量不接拍吻戲，不過他後來的戲劇作品中仍有與蔡少芬接吻的場景卻沒跟老婆報備，直到李小萌看到劇照後發現，不過李小萌並沒有因此生氣，還忍不住調侃王雷表示「我長大了，不會在意這種事」，讓王雷有點不知所措，但兩人從相識到結婚17年所累積的信任與堅定的感情還是讓許多人相當稱羨。