百萬網紅Joeman（翁雋明）挺過持大麻風波後，昨(10日)閃電宣布招牌單元《Joe是要對決》將停播，主因是遇到瓶頸，該訪問的店家和主題都做過了，有些倦怠，但他也強調不是就此砍掉這單元，而是不再每周更新，休息兩、三個月後他們若想到新的單元，還是會不時推出。

Joeman表示，上週看到的「租屋對決」就是《Joe是要對決》第二季的最後一集，他回憶這節目做了5年多，《Joe是要對決》第二季總共有289集，他自認台灣的自媒體史可以周更的節目做到快300集的應該不多，中間的變化很多、店家的食物訂價通貨膨脹也很多，對於第二季可以拍到289集，是因為第一季只有12集加4集EP，原本剛開始的時候，包括他和這個節目都沒什麼名氣，也很少有商案合作，虧了上百萬，是因為EP集數有開始跟廠商合作，才多少有賺錢回來。

Joeman是知名百萬YouTuber。（圖／翻攝自Joeman臉書）

而《Joe是要對決》第二集開始做時，Joeman有發現對決食物的集數點閱特別好，因此7、8成的內容都是吃播，後來甚至加入樂園對決、酒店對決、泡泡浴對決等，當時他自稱彷彿找到「自媒體的聖杯」，他當時也拍得很愉快，每集都會成為話題，但到2022、2023年他開始倦怠，因為食物吃來吃去邏輯都會差不多，還有職業傷害發胖，加上他不喜歡「踩一捧一」，明明吃過和牛還要假裝沒吃過、形容口感，讓他覺得有瓶頸。

Joeman坦言，《Joe是要對決》對他而言最重要的是每星期都會固定有1次曝光，而後期除了他本身倦怠之外案，商業配合也變少，他不想在大麻案時選擇「撤退」，是不希望給大家最後的印象是落在最低谷的時候，因此發生事情時他仍堅持更新，只是晚了幾天。而今年9月的iPhone週是重要的轉折點，他因為開箱壓力很大，還要拍對決，因此心生了要結束這個招牌的想法。

Joeman表示，他自知因為貪心、尬不過來所有單元，因此心態爆炸，突然覺得不想再拍任何講解食物的節目，因此開始跟「痣作人」Ken討論要收節目的可能，他也決定要面對「失去了一個每個禮拜都可以出現在大家眼前的機會」，他希望空出來後，可以做更多自己更想做的主題，當然他也明白這決定有可能會讓他流量下滑，「但過氣就過氣吧，我曾經有流量過，我曾經有紅過，觀眾給予我的東西已經很多，我應該要滿足了」，所以他決定放下它，幫自己的頻道找新出路。

