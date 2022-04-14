曾到韓國留學、返台後成為影音創作者的網紅愛莉莎莎，因頻道題材多元豐富，很受年輕族群喜愛，YouTube頻道已累績破百萬訂閱數，IG也有58萬粉絲追蹤，而前一段時間因推廣「肝膽排石法」引發爭議的愛莉莎莎，昨(4/13)驚曝健康亮紅燈，讓粉絲非常擔心。

網紅愛莉莎莎人氣相當高，但這兩年卻是因諸多爭議而受到關注，最早是她在影片中介紹推廣「肝膽排石法」，慘被醫師「蒼藍鴿」質疑無科學根據打臉；之後又在本土疫情爆發時，萬華居民因家鄉被列為警戒區而苦不堪言，愛莉莎莎卻稱自己住在「毒窟萬華」，還抱怨當地晚上救護車很吵，挨轟歧視萬華；且她在2020年曾發文要找原住民拍約會影片，卻備註說明：「我要很有原住民味道的，就是不要已經漢化的」，也被批評是歧視原住民。

如今愛莉莎莎走過低潮，重拾忙碌工作與生活，不料昨天卻在社群po文，吐露健康大亮紅燈，「而且都是很衰很衰的那種」，首先是早前參加一個健走活動，走了1小時就中暑，結果是一整天癱軟在床上起不來。

前兩天愛莉莎莎開心去居酒屋跟朋友相聚，疑似喝到爛酒，「號稱千杯不醉的我，竟然莫名喝兩杯Highball就醉倒(誰喝highball會倒啊？)」，導致她在居酒屋廁所就狂吐1小時，上計程車繼續吐，整個人無力被扛回家，回家後繼續吐了2天，「到今天還有點要吐不吐的，煩死，希望回覆健康之身，Go!」，消息曝光後，粉絲紛紛憂心留言：「該不會喝到假酒吧」、「剛中暑完，應該多休息，不要喝酒才對」、「保重呀，可能是食物中毒吧？喝2杯highball 不可能這樣呀」。

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