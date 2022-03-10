百萬YouTuber愛莉莎莎以直爽無偶像包袱個性受歡迎，卻也曾因不慎發言引爭議遭網友炮轟；她上(2)月也登上直播秀《炎上BURN》專場與台大醫師「蒼藍鴿」正面對決，勇敢將過去爭議拿來自嘲並甩低潮。她今(10)日在IG曬出超美婚紗照，走純愛風讓一眾粉絲大讚真的超美；還有網友歪樓問：「蒼藍鴿嗎？（指新郎）」，害她哭笑不得說：「怎麼可能」。

愛莉莎莎走出低潮重新出發，今(10)日在IG曬出一組婚紗照，平時常以瞇起眼睛的狐狸臉賺點閱的她，今日一改搞笑風格走起「純愛風」，紮起公主頭瀏海微捲清純打扮，婚紗胸前採平口剪裁雖不強調身材，但無肩帶設計讓她的雪白香肩臂膀全都露，不只四方滿溢的蕾絲蓬裙象徵如潮水的愛，坐在白色落地窗前襯托出純潔的心意，臉上表情更藏不住對幸福的期待。

愛莉莎莎寫道：「春天到了，想結婚了(大笑)」，雖然不是真的婚訊，但難得的清純美照引來網友狂讚：「好美喔」、「水成這樣」、「莫非是 20 年前的初戀出現了」、「這張當頭像啦太好看了啦」、「女神！」、「好漂亮」、「腳很美 (誤」、「好正喔」、「有拍出IU之前廣告的感覺欸」、「很可以」、「莎莎超美的，像森林精靈」、「莎莎真口愛」；還有人歪樓：「超美，蒼藍鴿嗎（莎莎：怎麼可能(大笑）」，8小時破2萬讚。

愛莉莎莎先前曾在疫情嚴峻時形容萬華是「毒窟」，並因宣傳「肝膽排石法」，被醫師「蒼藍鴿」糾正後仍堅持己見，引發爭議受到網友撻伐，之後她發文自省道歉，雖然還是有不少忠實粉絲支持，但也有許多黑粉見她就酸，甚至傳出YouTuber好友不想被她帶衰，刻意保持距離等，沉寂了好一段時間才走出低潮。