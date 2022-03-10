飼養毛小孩早已是全民運動，除了一般的貓、狗、兔、鼠外，也有人養豬甚至羊；但若提到養「馬」，則價格檔次明顯提高不少，有能力負擔的人不多。德國就有一名美女模特兒養了一匹專屬的寵物馬，並時常在IG曬出與馬兒的互動，怎料她日前在撫摸愛馬時，馬兒竟直接將她衣服的拉鍊拉開，導致她差點走光，嚇得美女立刻用手遮掩，香豔影片一經分享，狂吸引2,580萬人觀看。

德國辣模安妮奧古斯丁（Annchen Augustine）熱愛馬術，喜歡到在馬場養了一隻她專屬的寵物馬，她也常在IG上分享騎馬及與愛馬互動等影片。奧古斯丁日前在TikTok（抖音）PO出一段影片，畫面中她穿著赭紅色緊身上衣，前胸還有拉鍊設計，只聽到旁白說：「親妳的馬兒，看牠會有什麼反應」，沒想到她才剛親完愛馬，馬兒竟用嘴巴在她的胸部上不停地磨蹭，隨即直接把她的衣服拉鍊咬住拉下來。

馬兒這一「唐突佳人」的「非禮」舉動，差點讓奧古斯丁的胸前雪乳全都露，嚇得她花容失色趕緊用手遮掩，但仍將這段趣味小插曲分享到TikTok。事後她又分享另一支影片，只見這次她換上另一件灰色緊身衣，而愛馬又再一次熟練地把她胸前的拉鍊拉下，讓她露出燦爛笑容虧說：「這就是牠最喜歡的新把戲」。

這兩支畫面香艷的影片曝光後，先後獲得160萬人及2,580萬人次觀看數，網友紛紛留言爆笑回應：「那是出乎意料的」、「有點調皮的馬」、「這匹馬一定是公的」、「牠到底在哪裡學會拉別人的拉鍊？」、「牠知道牠在做什麼」、「牠知道怎麼做」、「是的，牠會調情」，熱議不斷。