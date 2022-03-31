南韓戲劇女神孫藝真，今（31）日將在當地時間下午4點與戲劇男神玄彬完婚，而兩人對於婚禮的相關流程及細節保密到家，直到今日才陸續公開。而韓國媒體稍早便曝光了小倆口的蜜月行程以及精美喜帖，立即在網路上引起熱烈討論。

根據韓國媒體《YTNstar》的報導，孫藝真與玄彬的婚禮將在當地時間中午12點舉行家人之間的活動，下午4點才開放好友進場並且舉行婚禮儀式，讓親友們一同見證兩人的愛情，最後再共同度過歡樂的時光，不過這場婚禮全程皆以「非公開」的方式舉行，因此小倆口也特別交代飯店業者務必做好人口管制，避免閒雜人等進場。

而兩人的喜帖雖不曾對外公開，但從前足球國手李同國先前所曝光的影片中，可以看出是以白色系為主，媒體也拿到了最終版樣式。照片中，只見整張喜帖皆以乾淨的白底金字說明婚禮流程，翻到背面則是用繪畫的方式呈現一位新娘穿著華麗又典雅的婚紗，並披著拖地的頭紗緩慢進場的模樣相當浪漫，下面還印有玄彬的「bin」以及孫藝真的「jin」金色字體，十分符合孫藝真優雅的氣質，也讓網友見證小倆口的用心。

另外，報導中還提到，根據兩人的好友透露，孫藝真與玄彬婚後沒有度蜜月的打算，反而計畫在成為夫妻的第一個周末一同膩在家裡，享受兩人的專屬時光。