42歲女星湯唯日前傳出和結婚8年的韓國導演金泰勇婚變，事後湯唯曬出夫妻倆和女兒6隻腳的照片，證明感情無異狀也駁斥傳聞。最近陸媒曝光她一組近日出席活動的美照，可見她雖穿一身黑，上衣V領設計小洩美胸，下半身穿著短褲的她露出一雙招牌性感美腿，半掩黑色薄紗，引來粉絲狂讚：「湯唯這氣質就很絕」。

湯唯早年拍攝李安電影《色，戒》成名，之後她拍中韓電影《晚秋》和玄彬傳緋聞，但其實是煙霧彈，2014年她透過經紀公司宣布閃婚聲明，嫁給該片的韓國導演金泰勇，組跨國婚姻家庭，2016年生下女兒。近來湯唯將重心轉回到大陸發展，沒想到因此傳出婚變分居。

湯唯和老公金泰勇育有1女。（圖／資料照片，冠星娛樂有限公司提供；翻攝自tangwei_mbox IG）

當時港媒爆出湯唯為活動站台受訪時，表示：「會回到中國安一個舒服的家，然後好好的享受生活。」似乎已經宣布要和女兒回大陸定居，遭聯想是否婚姻亮紅燈？但湯唯在大陸的經紀公司回應：「她和老公非常幸福，現在還為老公電影配音，一家人好好的」，否認謠言。

而湯唯本人幾天後在IG分享跟老公、女兒6隻腳的合照，甜蜜寫下：「爸爸的大小情人」，暗示婚姻狀況沒問題，依舊是韓國媳婦及人妻。此外，42歲的湯唯最近被點名受邀上《乘風破浪的姐姐》第3季，同期可能的名單還有王心凌、溫碧霞、蔡卓妍、李玟、戚薇、林依晨等，而劉若英先前也在名單內，但她公司已否認，澄清並沒有接觸過此節目。