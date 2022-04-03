女神孫藝真與男神玄彬於2019年合作大熱韓劇《愛的迫降》，「迫降CP」從戲裡愛到戲外，且朝著結婚的方向奔去，今年3月31日兩人舉辦婚禮，而即使儀式已經結束數日，但眾人仍沉浸在小倆口如偶像劇般浪漫的愛情之中，與會賓客這幾天陸續釋出當天的照片與影片，也曝光了當天新郎玄彬情不自禁，當場深吻新婚妻子孫藝真的美麗畫面，夫妻倆特意為賓客準備的回禮也隨之曝光，只能說無論來賓還是花費，都是世紀婚禮等級。

廣大觀眾當年看了《愛的迫降》後，被男主角玄彬與女主角孫藝真在戲中的愛情美哭，沒想到戲外真實人生更讓人感動，兩人因為這次合作締結良緣，2021年1月雙方認愛，1年後的2月宣布結婚消息，婚禮在3天前於首爾華克山莊酒店的婚宴場地「Aston House」舉辦，雖採非公開方式進行，但現場仍是充滿重量級嘉賓，與玄彬有著17年交情的韓流巨星張東健上台致詞，安聖基、朱鎮模、池珍熙、河智苑、孔曉振、潤娥、李珉廷、高素榮、嚴志媛等，一流的韓國明星也都前來參加，但誰都搶不走這對新婚愛侶的光環。

婚禮現場，玄彬深吻孫藝真。(翻攝自YouTube頻道온마이크)

孫藝真在婚禮現場翩翩起舞後，大方與新婚尪玄彬親吻。(翻攝自binjinnews IG)

玄彬與孫藝真的婚禮，共邀2、300名至親好友參與，這幾天相關影音陸續曝光，包含了小倆口結為夫妻儀式當下的畫面，玄彬穿著黑色西裝，與一身白紗的孫藝真比肩，在眾親友的見證下成為夫妻，玄彬深情款款看著新娘，最終獻上深深的一吻，眾人看了也不禁動容歡呼，畫面既美麗又溫馨，不禁逼哭粉絲，直呼兩人太相配，「孫藝真嫁給了愛情」。

孫藝真、玄彬辦世紀婚禮，連賓客禮都非常豪華。(翻攝自IG)

除此之外，兩人為賓客置辦的回禮也隨之曝光，禮物相當豐富，除了兩人代言的TOM FORD香水外，還有vanav的ROLLING UP美容儀，他們甚至特地買了法國頂級水晶品牌巴卡拉(Baccarat)的圓杯套組，這對杯的價格官網售價就要近1萬台幣，由於他們的賓客至少有200人，因此光這套賓客禮，玄彬與孫藝真就砸了至少200萬台幣置辦。

事實上玄彬與孫藝真的婚禮雖不是對外開放的形式，但置辦等級不打折扣，除了訂下最隱密而高級的場地外，餐點也都是採用最高檔的食材，還租用了飯店的戶外場地作證婚儀式，並且聘請數十名保鑣保護夫妻倆與眾人安全，嚴防閒雜人等出入，劇韓媒粗估，兩人的婚禮花費細項，一名賓客的餐費約韓幣28萬(台幣7000元)，用200名賓客計算，光是食物費用就要韓幣5600萬元(約140萬台幣)，鮮花裝飾約花用2500萬元(約台幣59萬)，而戶外場地租借一天辦婚禮要韓幣4000萬(約台幣100萬)，保鑣費則至少1000萬韓幣(約台幣24萬)，加上賓客禮物，玄彬、孫藝真辦這場婚禮，加起來至少花了韓幣2億1千萬元(約台幣525萬元)，絕對是當紅男神、女神等級。