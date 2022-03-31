「愛的迫降」CP玄彬、孫藝真認戀1年多後，今(31日)下午將舉行世紀婚禮，典禮將在韓國時間下午4時（台灣時間3時）舉行，現場名人賓客聚集，安檢也滴水不漏，讓韓國媒體都爭相出奇招，盼能拍到會場內部。稍早有韓媒終於拍到玄彬跟孫藝真、孫爸3人開始彩排婚禮，可見孫爸牽著女兒，準備把愛女的手交給玄彬，而玄彬穿著西裝遠眺著新婚妻子和岳父，現場氣氛感人。

玄彬和孫藝真去年元旦被《Dispatch》爆出交往後便火速認戀，期間閃婚消息不斷，上月小倆口承認將在3月結婚，日期則從一開始傳出的3月30日，後來定案為31日，兩人都是演藝圈的A咖藝人，獲邀參與的賓客也眾星雲集，為了保護隱私，兩人事前便宣布婚禮將採不公開形式，地點也選為保全和隱私都不錯的飯店華克山莊（WALKERHILL）中的Aston House舉行。

今稍早，保全已經在飯店門口一一確認進場賓客，規則是一張請帖只能有一名賓客，嚴防不相干人等進入，將現身的來賓除了韓國前足球選手李同國、《愛的迫降》編劇朴智恩外，影帝張東健將任致詞人，傳聞和一對新人有好交情的李珉廷、孔孝真、宋允兒、吳允兒、嚴智苑、丁海寅、安聖基、朱鎮模等人也受邀，規模有如頒獎典禮。

玄彬、孫藝真婚禮倒數，一對新人正在彩排。（圖／取自《asiatoday》韓網）

玄彬、孫藝真婚禮彩排照流出。（圖／取自《ajunews》韓網）

稍早，玄彬和孫藝真透過經紀公司分享婚紗照，公司聲明寫下：「大家好我們是VAST娛樂公司，今天，演員玄彬和演員孫藝真舉行了婚禮，邁入成為夫妻的第一步，考慮到新冠肺炎的情況，以非公開形式舉行，還請諒解，透過兩人的婚紗照向大家傳遞消息，非常感謝大家對一對新人的祝賀和熱情支持，之後也會報答對演員玄彬和公司的關愛而竭盡全力」。