「迫降CP」孫藝真和玄彬今(31日) 下午4點（台灣時間下午3點）舉行世紀婚禮，現場賓客星光熠熠，穿著露肩白紗的孫藝真，被爸爸牽著手進場，並託付給女婿玄彬，兩人在眾星見證之下交換戒指，孫藝真更感動拭淚，現場氣氛相當溫馨。

孫藝真和玄彬的婚禮下午4點開始，孫藝真爸爸穿著黑西裝搭紅色領帶，牽著寶貝女兒的手走入會場，並將女兒託付給玄彬，玄彬小心牽著孫藝真的手站到宣誓台前，婚禮致詞人由玄彬摯友張東健發表，現場氣氛溫馨又感人，兩人也在眾星的見證下交換戒指，正式成為夫妻。

孫藝真和玄彬交換戒指，現場氣氛讓孫藝真哭了。(圖 ／取自IG、韓媒《THE FACT》)

而在溫馨的氣氛下，孫藝真也感動到落淚，在丟捧花環節，由孫藝真好友、41歲「戲劇女王」孔曉振接到，即將在4月4日度過42歲生日的她，無疑是最好的生日禮物。

孔曉振接到捧花。(圖／取自推特)

41歲孔曉振曾和男星柳承範、李陣郁交往過，但2014年後就沒再傳出新戀情，不過她坦言沒被家人催婚，認為與其隨便找個人嫁，自己一個人也可以活得更好。不過她在接到孫藝真捧花後，也引來大批網友祝福她能早日找到另一半。