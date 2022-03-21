國道警察宣導正確的3點式繫安全帶方式。（國道第二公路警察大隊提供／李京昇苗栗傳真）

綁安全帶上國道卻還是被罰3千 全因她這個抓癢動作

「抓癢錯了嗎？」，一名女子跟男友228出遊上國道時，在副駕駛座短暫把安全帶壓在腋下，伸手至後背抓癢，違規瞬間被拍到，慘吞一張3000元的罰單，引發熱議。負責開車的黃姓男友也無奈表示，如果伸手幫女友抓癢，恐怕就是「危險駕駛」，萬一被逮到罰更重。

身高150公分的女子在《Dcard》發文，表示男友19日傳了一張罰單照片，稱她在國道時，因坐在副駕駛座沒依規定繫安全帶，被開罰3000元；一看舉發照片傻眼，竟是她背癢抓癢瞬間，右手沒被安全帶壓住，短短的一瞬間湊巧被鏡頭捕捉。

據ETtoday新聞雲報導，原PO黃姓男友也無奈表示，當下他正在開車，不可能邊開車邊幫女友抓，萬一被逮到，或許被認定「危險駕駛」，開罰會更慘。

人生第一次被開這種單，黃男與女朋友同樣深感無奈，雖然已經上網申訴，但跑完流程可能至少要2個禮拜。

對此，國道第二公路警察大隊21日證實有此罰單，大隊造橋分隊分隊長趙冠瑜受訪指出，肩部安全帶位置雖可依個人調整，但應該在手臂上端，也就是在肩上，該女將手往後伸的動作，如突然發生狀況緊急煞車，除了減少保護效果，也可能因此受傷，而過去也有多起判例支持這樣的見解，所以依法還是開罰。

趙冠瑜表示，正確的安全帶繫法，是三點式繫法，從右肩延至胸前斜下橫跨過胸口到左臀部側邊，扣入固定點，並繞過固定點後橫過乘客腹部直至右臀部，最後連結至座椅側邊靠近地板的固定點，整體呈現 V 字型，繫在乘客身上，該女子動作導致安全帶繫法不確實，因此舉發未繫安全帶，罰鍰3千元。