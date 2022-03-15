救救碳排量！2019年台灣人均排碳量全球排名已經高於日本、中國大陸與新加坡，為了號召全台駕駛節能減碳，遠通電收uTagGO從高速公路到停車代扣，積極打造綠色行車生態圈。

依據國際能源總署IEA／OECD於2021年出版的能源使用二氧化碳CO2排放量統計，2019年台灣人均排碳量10.77公噸，全球排名第19位，且領先日本（22）、中國（33）與新加坡（23）；且若以5年內省油小車年碳排放1.8公噸計算，光是開車就超過了個人整年排碳量的16％，比例相當高。

遠通電收副總經理謝明峰表示，uTagGO以環境友善為使命，邀請全台車主透過開車日常節能減碳，除了支持ETC政策，透過eTag智慧停車智能導航找車位、快速進出場減少車輛怠速，另外也鼓勵停車費電子發票取代紙本發票等，「一點一滴減少碳排量、用紙量，為地球盡一份心。」

即日起至5月27日，用路人只要申辦「ETC APP推播（含電子帳單）」，使用「eTag智慧停車」、「uTagGO易付」掃碼繳停車費其中一項服務，並於活動網頁登錄666.utaggo.com.tw，即享周周抽萬元「減碳車幣」，可等值兌換國道通行費與停車費；活動期限內累計減碳達666公噸、相當於3個月內減少1.71座大安森林公園1整年吸碳量，再加碼抽Gogoro電動機車一台。