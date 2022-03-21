由世界自然基金會（WWF）發起的「2022 Earth Hour 60＋地球一小時」，提倡於每年三月的最後一個周六，在當地時間晚間8時30分關閉不必要的電燈及耗電產品1小時，義联集團旗下休閒事業體齊力響應加入，於3月26日晚間8時30分關閉會場側燈、摩天輪裝飾燈等，並邀請民眾一起節能愛地球。

義联集團21日表示，3月26日晚間8時30分至9時30分，義大世界購物廣場將會關閉側招燈、義大遊樂世界關閉摩天輪裝飾燈，高雄萬豪酒店、義大皇家酒店、義大天悅飯店則關閉外牆景觀燈，全面減少非必要之燈光。

義享時尚廣場更提前邀請民眾一起響應節能活動，3月26日前民眾可至4F歐萊德品牌完成響應打卡活動即可免費獲得品牌試用包。26日晚間8時29分，將於商場戶外巨型L屏曝光「Earth Hour地球一小時」倒數關燈活動影片，請大家共襄盛舉。

根據台電統計，之前2021年的關燈一小時活動，活動當日全台節電約12.5萬度，再度創下新高，台灣各屆響應11年來，全台共減少約529公噸的碳排放，等同種植4萬8114棵大樹。