一名高雄男子收到「限速52公里，經測速時速53公里，超速1公里」罰單，上網問該繳還是該申訴。（截自臉書《爆料公社公開版》）

全台灣有速限52公里的地方？一名高雄網友分享一張神奇罰單，上面寫著「限速52公里，經測速時速53公里，超速1公里」，應繳1200元罰款。速限竟然出現「零頭」，引發網友熱議，開單的三民二分局表示，該路段的速限應為40公里，可能是測速器設定或製單時出現問題，將研議是否有疏失，不排除撤銷該罰單，騎士也可提出申訴，維護自身權益。

「這單是該繳，還是該申訴？有沒有人遇過這樣的。」，一名網友在臉書社團《爆料公社公開版》貼出一張罰單，只見上面寫著「限速52公里，經測速時速53公里，超速1公里」，違規地點則是高雄市三民區民族一路靠近孝順街附近，應繳1200元罰款。

眾多網友也看傻，紛紛留言：「我還是第一次看到有52這種速度的......」、「第一次看到不是整數的，一定要申訴的啊！」、「好奇？台灣有限速52公里的路段？」。

另有網友指出：「限速是40，民族路上跟裕誠路交接口往南下方向這段也有，我上個月也是一張罰1400！」、「機車道只有一線道，所以才限速40，這是合理的。可申訴，罰單錯誤資訊會補正，速度以照片拍到為準，結論你還是超速，不如直接繳一繳！」、「他只是打成52，實際40，你還是超速13…..你申訴只是重新開單，違規還是事實」、「就算單子40開錯成52，超速是事實應該無法申訴成功！」、「你可以去申訴，這本來就是你的權益，只是你只會重新收到一張正確的罰單（該路段速限40，承辦打錯而已）」。

據ETtoday新聞雲報導，開出罰單的三民二分局回應，該路段的速限的確是40公里，可能是測速器設定或製單的過程出現疏失，才出現這樣的罰單，將研議檢討相關流程，若是警方疏失，不排除撤銷該罰單，騎士也可提出申訴，維護自己的權益。