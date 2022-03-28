2022年縣市長選舉，國民黨的高雄和桃園市人選未定，黨內也掀起不少討論聲音，對於高雄市長選戰該派誰挑戰現任市長陳其邁？先前被點名的立委高金素梅已表態無意願，黨務高層接觸前副市長李四川後，李四川則意願不高。眼看藍營遲未有進展，精神科醫師蘇偉碩近日表示，若大家都這麼「客氣」，他願意主動推薦自己，近期將拜會國民黨高市黨部主委許福明等人。

高雄市長選戰，高金素梅2月表態「不會去選高雄市長」、台北市議員羅智強則有意深入桃園基層後，也讓市長人選再度成為未定之數，引發外界關注。國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍近日表示，據了解黨主席朱立倫心中已有人選名單，至於「這個人」願不願意出戰，大家都還在等待。

圖為國民黨中央黨部。(中時資料照)

據媒體《TVBS》27日報導，為徵詢可能人選，國民黨秘書長黃健庭過年前曾南下高雄，與市議會和黨團討論，並承諾3月底提出名單。而黨務高層屬意高雄市前副市長李四川為首要人選，近期多次與李四川會面，不過李四川私下坦言自己意願不高，黨中央仍在積極溝通，不放棄任何可能。

值得注意的是，過去被民眾黨點名參選高雄的精神科醫師蘇偉碩，過去被問及相關問題時曾表示意願不高，但他27日接受該電視台專訪時卻改口稱，國民黨、民眾黨目前都在黨內尋覓人選，但若大家都這麼「客氣」，他願意主動推薦自己，近期將拜會國民黨高市黨部主委許福明等人。