女星伊能靜愛情、事業兩得意，她與大陸男星秦昊婚姻幸福美滿，小倆口育有女兒「小米粒」，不吝嗇分享兩性、育兒觀點的伊能靜，也常在網上和節目上以精闢又獨特的看法狂圈粉，不過，伊能靜近日卻以「頭上的白點是整的後遺症？」為題發文，自揭額頭傷疤的真實原因。

伊能靜近日在小紅書上曬出多張自拍照，並以「頭上的白點是整的後遺症？」為題發文，伊能靜指出，很多人都問她額頭上的疤是什麼？還以為是整形後的後遺症，不過伊能靜則寫下：「但認識我很久的人都知道，那是我對父親的記憶」，表示這個疤是她與父親的連結。

伊能靜指出，因為小時候曾經從樓上摔到地上，是爸爸抱著她去醫院，雖然伊能靜已對當時沒有記憶，但是聽到身邊長輩說起這件事，也讓她彷彿看見身高180公分的父親抱起小小的她去醫院的樣子。因此，只要有人問伊能靜頭上的白點是何物，她都會直白回答，不過伊能靜說：「但也有人會直接下判斷，說那肯定是做美容的後遺症，我會覺得無禮。」

伊能靜愛情、事業兩得意。（圖／本報系資料照片）

其實，伊能靜無端遭質疑整形已非首次，她日前曬出自拍分享瘦身美照時，伊能靜卻遭網吐槽：「鼻子兩側都是卡粉...開了多少級的美顏呀！」、「法令紋都沒有，這是打了什麼針？」面對挑釁留言，伊能靜強調自己沒有開美顏，並表示是因連續工作12小時才會卡粉，至於遭質疑打醫美，伊能靜則幽默說：「老天爺打的，他愛我！」高EQ回應酸民。