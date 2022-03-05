4日是伊能靜的54歲生日，她零點先在社群感性發文，並附上和女兒小米粒的合照，正當大家疑惑老公秦昊怎麼沒表示的時候，隔天她就曬出一家人起過生日的溫馨照，而把自己活得像少女的伊能靜，好狀態讓網友都驚呼不已。

伊能靜先是感性發文，表示「現在是我最好的年紀」，不僅能為過去負責，也懂得反省自己的不成熟，更重要的是，能風華絕代的只為自己美麗，「此生有幸，有兩個能讓自己不斷進步學習的孩子，有愛的家人，有無論自己做什麼都支持自己的伴侶」，雖然僅PO出和女兒合照，仍提及最愛的家人。

伊能靜開心和女兒合影。(圖／取自伊能靜微博)

伊能靜生日和友人聚會，老公女兒都在身旁。(圖／取自搜狐娛樂)

不過正當網友疑惑老公秦昊怎沒出聲時，隔天她又PO文透露，今年生日沒像去年辦派對，只有幾家孩子一起吃飯，還不斷收到花束，而她也曬出和友人聚會的照片，只見老公秦昊也抱著女兒小米粒入鏡，從他的笑容中，也可看出他是疼妻愛女兒的好男人，一家人雖然低調卻相當溫馨。

而更讓網友驚豔的是，越活越年輕的伊能靜，和小10歲尪站一起，完全看不出年齡差，讓網友都忍不住笑稱「靜姐把你家老公熬成大叔了」、「越來越有夫妻相了」、「姊姊太美了，由內到外」。