一名人妻發現老公在遊戲群組中，對一名謝姓女子說：「我比較喜歡跟你過夜」、「你是我理想的妻子,休息時間感覺過的好快」等調情內容，一怒下去問婆婆，婆婆也轉述聽聞2人確有關係，事後向法院提告請求55萬元賠償，一審遭判敗訴，人妻不服上訴，高雄高分院調查，人妻舉證無法證明老公有逾越男女關係，判決她敗訴定讞。

根據判決書，人妻向法官控訴，她與丈夫於民國102 年5 月29日結婚，但小三明知丈夫早有婚姻關係，竟從2020年2月間起至11月間，兩人通話次數高達56次，有時還長達近2小時，以及出遊拍親密照，丈夫又透過婆婆匯錢給小三。

但是丈夫辯稱，他長期在監服刑，不清楚老婆是如何向養母說了什麼?他與女方僅係單純之朋友，並無不正當之男女關係。。

也強調，他與男方於109 年2 月間因易服社會勞動而認識，也知道他有老婆，兩人雖有聊天但只是朋友關係。兩人間的通話，大多是自己打電話請男方載我、或是男方老婆打電話罵她，兩人也從未出遊以及在臉書PO出親密照。

但正宮提出老公在遊戲聊天群中的對象顯示，老公向女方表示「我比較喜歡跟你過夜，休息時間感覺過的好快」、「你現在的樣子是我理想的妻子」、「你是第二個可以叫我XX」等曖昧情愫訊息。但是女方並無相對回應。

法官審理後認為，男方僅是單方對女方表達愛慕之情，然未獲回應，亦難認定 兩人間有逾一般男女社交分際之互動，且行為已逾一般社會通念所能容忍之範圍。

二審法官調查，人妻曾打電話恐嚇及辱罵女方遭判有罪及賠償，且其提出的證據，不足以推認與老公與女子涉及男女情愛，況且對於男方訊息都未回覆，因而維持原審判決。