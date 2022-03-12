木頭丈夫真沒情趣！1名女網友日前傳給丈夫1張圖，圖片是有隻羊死在2隻鳥的下方，她並暗示丈夫「下面，羊死了」，沒想到丈夫完全聽不懂意思，讓她氣得罵髒話，最後連說4次「下面羊死了」丈夫才意會出來，但人妻已經氣炸，丈夫才趕緊說「晚上好好補償妳」。

該名人妻在臉書「爆廢公社二館」發表1張她與丈夫的對話截圖，她在對話中傳給丈夫1張圖片，圖片是2隻鳥站在上方的繩子，下方有頭羊倒下，而丈夫看到圖片後回覆說「這什麼意思」，人妻則說「唉，下面，羊死了」，但丈夫還是無法領略箇中含意，再度說「還是看不懂」。

1名女網友日前傳給丈夫1張圖，圖片是有隻羊死在2隻鳥的下方，她並暗示丈夫「下面，羊死了」，沒想到丈夫完全聽不懂意思。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該名人妻最後怒飆髒話，連說4次「下面羊死了」，丈夫才意會出來，笑說「爛透了，還以為是什麼成語」，但人妻對於如此「木頭」的丈夫已經氣炸，罵丈夫「妳才爛透了，我不想理你了」，丈夫則趕緊道歉「怎麼啦，晚上好好補償妳」，人妻則叫對方「滾」。

其他網友紛紛留言「單純的應該是妳，妳真相信他看不懂」、「代表很單純啊，如果什麼梗他萬一都能接起來才要擔心了」、「我也以為是成語，看了翻譯才知道」、「都說補償你了，這就是處女座的直接」、「該清蜘蛛網」、「看三遍才懂意思」、「還好他沒回，羊死了就死了啊，死了拿來吃羊肉爐」、「哈哈，晚上好好的補償你」。