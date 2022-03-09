「婆婆很不尊重人！」一名人妻在臉書訴苦，稱住在同一棟大樓的婆婆搶著收信，經常未經同意拆開她的掛號信及平信，婆婆嚴重到連鄰居的信也不放過，讓她很焦慮，不曉得如何解決。

這名人妻在臉書社團《爆怨公社》發文，透露公婆與他們住同一棟舊公寓大樓不同戶，但婆婆卻很愛自作主張的替他們收信，搶著簽收掛號信，連放在信箱裡的平信也要先收走，事後再要她與老公去領信。

人妻說，她日前甚至在公婆家客廳看見鄰居的信件，讓她難以理解，直說「這種過濾別人的信是什麼情況？老公說過她會乖一陣子，然後不定期又復發，該怎麼辦？」也表示婆婆太不尊重隱私，她雖不滿，卻也不敢恣意發脾氣。

貼文公開在網路上後，不少網友留言回應，「換個能上鎖的信箱吧」、「是有控制慾嗎？看個信也高潮？連別家的信都拿，這算偷竊了吧？！」、「沒禮貌的長輩真的很令人倒彈」、「他可能出門吃飯也會順便吃隔壁桌的吧」。

也有網友誠心推薦，原PO可以租一個郵政信箱，就可以解決信件被她人閱讀的問題，可說是一勞永逸；還有網友提議，可以將信件寄到公司，一樣能避免被婆婆半路攔截。