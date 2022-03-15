一名在上市櫃公司擔任主管、年薪百萬林姓男子，發現妻子外遇科技公司負責人蔡男，一度提告刑事通姦，之後以100萬元和解撤告，卻發現妻子仍與蔡男藕斷絲連、孤男寡女上旅館，認為遭到二度背叛，憤而提告求償200萬元。不過台北地院審理認為，林男蒐證手段太過頭，侵犯妻子隱私權、已達妨害秘密程度，且林男還違反雙方先前保密協議，判蔡男僅須賠償20萬元，可上訴。

根據判決書，林男擁碩士學歷在上市櫃公司擔任主管，年薪破百萬；蔡男則是博士學歷，擔任公司負責人，最高年薪300多萬元。

2019年11月間，林男抓包妻子與蔡男到旅館開房，怒告2人通姦，之後雙方以100萬元和解，林男撤告。豈料，2020年9月間，林男發現對方2人藕斷絲連，持續以通訊軟體聯繫，且還一同前往北市某旅館，孤男寡女共處3小時，還在該旅社電梯內擁抱。林男遭到二度背叛，精神痛苦不堪，憤而向蔡男提告求償200萬元。

蔡男否認與林妻逾矩，表示2人因有共同興趣、職場共同話題成為好友，2020年9月林妻工作碰到瓶頸、找他訴苦，為求隱密才相約旅館傾吐商談，在電梯中的動作只是安慰對方。蔡男更指林男侵害張女隱私權非法蒐證，且違反雙方先前簽訂的保密協議，在本次提告時，於書狀洩漏往事，應賠懲罰性違約金50萬元。

法官審理認為，「身體機能健全之交往中成年男女，有意識地前往旅社入住且同住一僅供雙人入住之房間，通常係為取得安全舒適隱密之場所，俾便雙方為性交等親密肢體接觸行為」，一般普通異性同事、友人相約碰面，都會避開容易招致臆測非議之場所，蔡男身為成年人，有博士學位，並擔任公司負責人，怎可能不知上述常識，認定他侵害配偶權，需賠償20萬元，可上訴。至於蔡男可否要求林男賠償懲罰性違約金，不在本案審理範圍。