有名人妻在臉書投稿，她表示為了家族事業，放棄月領8萬元薪水，回婆家工作才月領2萬7千元，有次去廁所孕吐還被扣4千元，甚至，從老公口中才得知，婆婆曾說「媳婦很輕鬆等吃免費午餐」、「媽媽每天忙，媳婦月領10萬」，她怒反駁外送的餐飲費都是她吃老本的錢，婆婆卻只說「一家人不要計較」。

「一家人不要計較」，一名人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」投稿，她表示原本有份月薪8萬元工作，由於婆婆提到老公是家中獨子，希望她能到家裡開的小公司幫忙，她便二話不說離開原本的工作，回到家裡公司幫忙；婆婆又說由於她第一個月是實習，月薪只有2萬7千元，之後會慢慢調漲，但她表示工作已經一年了根本沒漲過。

她繼續抱怨表示，當老公出差時，她一定得加班到晚上11點；辦公室大家叫的外送費都是她支出，甚至有次去廁所孕吐，還被扣4千元；直到某天老公發現她的薪資單，質問她「我媽不是一個月給妳十萬嗎」，她便一五一十的說出來，也發現婆婆曾和她老公表示「不捨得媳婦做事」、「媳婦很輕鬆等吃免費午餐」、「媽媽每天忙，媳婦一個月領10萬」等內容，她最後非常生氣的表示幫婆家買午餐費都是吃自己老本，卻只換來婆婆一句「一家人不要計較」。

文章一出，網友紛紛表示「放棄8萬薪資，回婆家幫忙，妳真傻」、「存女人自己的錢才是底氣，愛情沒有這麼偉大」、「我比較想知道你先生後來怎麼處理」、「妳遇到詐騙集團了」、「以後要知道婆家的嘴是騙人的鬼」、「看婆家臉色領那麼一點薪水，何必呢」、「入了賊窟」、「真是人生一大失誤」、「妳還可以待那麼久我服了」、「還自己貼錢，傻傻的妳」；甚至也有網友表示「每次看這裡的文都覺得作者到底是真傻還瞎掰的啊」、「老公竟然不知道」。