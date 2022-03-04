說話語氣或態度呈現容易造成婆媳問題，有名人妻在臉書發文表示，她提到母親在市場賣菜，卻接收到婆婆酸她母親很能吃苦，婆婆說才不做那份要早起又粗重的工作，她感到被歧視但又反問自己「太破璃心了嗎」；網友表示「婆婆講話真的難聽」，但也有網友認為「婆婆應該是佩服妳媽吧」。

一名人妻在臉書粉絲團「靠北婆婆2.0」投稿，她表示某天和婆婆分享母親換工作去市場賣菜，她見婆婆說母親很能吃苦，若換成婆婆才不做那份要早起又粗重的工作；她聽見婆婆的回應感到不舒服，並表示「瞧不起賣菜的嗎」，她也認為母親老老實實的靠雙手賺錢，卻感受到被婆婆歧視的感覺，她問難道「是我太破璃心了嗎」。

貼文一出，網友紛紛留言回應表示「不要把娘家的事情，跟婆婆說」、「不會玻璃心，婆婆講話真的難聽」、「要看當下她的神情跟語氣態度才能判斷」、「你沒玻璃心，是婆婆不會講話」、「下次不用硬聊」、「太天真！妳的心態沒問題，但最好不要跟婆婆說太多娘家事」、「是我聽到，我也會不爽，當她自己多高貴」、「其實不用跟婆婆說這些，因為婆婆們也不想知道」。

另外也有網友持不同意見表示「字面上，真的沒有什麼，會讓妳不舒服」、「有時把話往好的地方想，我覺得她只是想表達很佩服」、「很多長輩都不會表達 她們其實沒有那個意思」、「有可能是婆婆的語氣態度讓妳接收到覺得不舒服」、「其實用正面來聽，妳婆婆是佩服妳媽媽的刻苦精神啊」、「她應該是佩服妳媽吧」、「他很佩服你媽，我看到文字敘述的直觀感覺」。

人妻分享母親市場賣菜，婆婆的回應，讓她感受到被歧視；網回「婆婆應該是佩服妳媽吧」。（翻攝自臉書靠北婆婆2.0）