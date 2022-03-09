大陸全國政協委員、滴灌通集團創始人及主席、港交所前CEO李小加，在離開港交所後，創辦專門為未上市的中小企業提供融資的「滴灌通」，至今已近5個季度，他指出，業務進展良好，並相信香港金融市場在疫情惡化下，仍能正常運作。

李小加在接受專訪時指，由於現時港股更趨電子化，沒有必要因防疫需要而停市。

李小加說:「金融市場本身可保證自己的健康運營，如果香港金融體系能夠穩定，本身亦是對疫情的一種支持，就是別在這個時候，市場如果再出現更大的動亂，金融市場現在都是電子化市場，沒有很多事情需要到停市。」

李小加在兩會上建議，在香港創建新型債券市場，提升中資海外債市場透明度和交易效率。他認為，可以充分利用香港國際金融中心的地位，建立一個符合中國經濟邏輯，同時能與美元主導的市場體系接軌的債券市場。

他建議，在香港籌建一個市場化、高度透明、便於兩地監管機構監管、基於市場參與者自律的新型債券交易市場。該市場提供可有效配合監管者需求、資訊透明的債券發行登記、託管、交易和清算服務。他認為，這應該是一個尊重市場傳統和高度組織化的OTC市場、擁有統一的登記和一級託管服務等。