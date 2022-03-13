俄羅斯莫斯科交易所12日宣布，14日至18日間股市將繼續關閉，為2月25日以來連續第三周停止交易。

儘管如此，市場擔心西方對俄國實施嚴厲的金融制裁，會重創俄國經濟，因此在包括倫敦與紐約等上市的許多俄國企業股價紛紛暴跌。