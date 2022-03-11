統一（1216）11日召開集團聯合線上法說會，面對最近食品原物料成本狂飆，外界關心統一產品價格是否跟漲？對此，統一集團董事長羅智先霸氣回應：「消費者是永遠的，而原物料波動是一時的」，對於產品漲價，統一目前還沒走到那一步。

羅智先坦承，這波原物料大漲，公司內部確實壓力不小，但原物料只是占公司營運成本的其中一環。

他表示，終端價格調漲，對消費者而言是很不開心的一件事。考量到消費者是永遠的，而原物料波動是一時的，統一對於產品調價會三思而後行，公司有自己一定的節奏，目前為止還沒走到那一步。

法人追問，如果對手提價，統一會不會跟進？羅智先再度強調，統一關心的是消費者的反應，而不是對手的反應。

至於先前大陸媒體流傳一封漲價函，指出因為原材料價格大幅上漲，為使速食事業平穩有序經營，因而調整部分泡麵產品價格。對此，羅智先表示自己看到也很好奇，但他強調此為「江湖傳言，純屬虛構」。

話鋒一轉，他表示現在俄烏大戰，原物料每天價格都不一樣，產品要漲價，還真不知道從哪裡漲起，可能會先等情況稍微穩定一點時候再評估。統一對客戶、對通路有承諾，目前會先把自己的基本功做好。