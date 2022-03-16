再生能源話題熱，太陽能族群16日成為盤面焦點，股價全面走揚，太陽能模組廠安集（6477）獲得買盤追捧，強攻漲停，茂迪（6244）、聯合再生（3576）、元晶（6443）等連袂大漲作收。太陽能模組廠走出去年上半年營運低潮，今年接單熱絡，第一季出貨淡季不淡，營運可望逐季走揚，全年營收、獲利表現看好。

今年台灣太陽能光電裝置目標上看3.5GW，太陽能廠接單滿滿，業者表示，第一季延續去年第四季以來的強勁需求，訂單不是問題，預期今年營運會逐季走揚。不過上半年包括矽晶圓、EVA等原物料價格仍然上漲，不過有了去年原物料價格飆漲的經驗，今年在產品報價和成本管控上更有彈性，獲利表現會優於去年。

安集去年受到原物料價格大漲的衝擊，去年合併營收約15.43億元、年減26％，每股盈餘約1.16元、年減56％。目前看來今年的訂單能見度高，產能已經填滿，預期接下來營運表現將一季比一季好。安集今年前2個月累計營收約4.67億元，年增374％。安集近期股價走勢強勁，16日衝上漲停作收、達62.5元，股價寫下近11個月以來的新高。

元晶去年第四季轉虧為盈、每股盈餘0.55元，並且拉抬全年轉虧為盈，每股盈餘0.1元。元晶接單熱絡、產能全滿，交貨排期直達第三季。元晶第一季營運維持高檔，今年1、2月合計營收約13.16億元，相比去年同期成長82.03％，在4月、7月分別還有新生產線投產，挹注營收成長動能。元晶16日上漲3.7％作收，收盤價40.6元。

茂迪去年合併營收約58.73億元、年成長59.68％，稅後淨利約1.07億元、年減4.46％，每股盈餘0.3元。今年前二個月合計營收約7.21億元，年成長12.79％。茂迪看好今年台灣太陽能市況，再加上新世代太陽能電池產品出貨放大，獲利成長動能旺。16日股價大漲7.96％，收盤價34.6元。

聯合再生去年毛利率轉正，歸屬於母公司業主之淨損為12.9億元，每股淨損約0.84元，虧損持續收斂。聯合再生今年三箭齊發，將大幅增加國內太陽能案場投資、擴張大尺寸太陽能電池產能及自建儲能AFC設備系統，要力拼獲利。16日上漲5.32％作收，收盤價22.75元。