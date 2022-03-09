中磊(5388)今(9)日舉辦法人說明會，受到缺料衝擊，中磊去年稅後淨利年減5%，每股盈餘3.44元，展望2022年，總經理王煒表示，目前訂單已經全滿了，供應鏈仍然是重要挑戰，儘管市場存在不確定，但依舊樂觀預期全年表現。

中磊去年第四季營收為132億元，年增加25%、季增加19%，寫下單季新高紀錄，單季營業利益達4.5億元，季成長達92%、年成長18%，單季歸屬母公司稅後淨利為3.7億元，季成長104%，亦較去年同期成長24%，每股稅後盈餘達1.49元。

在全年營運方面，中磊2021年合併營收達439億元、年增達22%，全年營收創新高，累計全年營業利益為10.5億元，歸屬母公司稅後淨利為8.6億元、年減少5%，合併每股稅後盈餘為3.44元。

中磊今年適逢30周年，董事長王伯元表示，「三十而立不容易」，中磊從製造，轉型直接供應電信營運商，現在成為全球通訊寬頻重要廠商，去年出貨超過3000萬套，目前仍持續成長，更期盼未來中磊要當護國群山之一。

總經理王煒直言，中磊2022年訂單已經全都接滿了，一路看到2023年，今年對中磊來說，會是選擇客人的一年，營業額相對不重要，而是會以篩選獲利率較佳的訂單為主，目前半導體交期仍是52周，整體來說，今年中磊訂單在手無虞，關鍵還是長短料問題。

王煒進一步表示，以缺料的狀況來說，2022年還是艱困的一年，營收有信心維持逐季成長態勢，毛利率可以也看好到第三季都可以守穩在去年第四季的高檔位置，儘管市場還是有相當多的不確定因素干擾，但整體來說，對2022年相當樂觀。

中磊面對在去年起的供應鏈缺料、喊漲，王煒指出，去年上半年開始零組件漲價跟運費漲價的狀況已經在去年第四季反映給客戶，近年來中磊持續調整營運模式，改由直接交貨給營運商，去年有五成營收直接供貨給營運商，物聯網部分多數也是直接供貨服務營運商，等於三分之二的營收直接對營運商出貨。中磊積極調整營運體質，業務轉型已見成效，現已為全球各大電信商策略技術夥伴，電信直接銷售比重已達八成。

中磊持續布局全球市場，除既有主力市場北美及歐洲穩健成長外，也持續耕耘新興市場如東南亞、印度、拉丁美洲等，電信市占率持續擴大，累計全年寬頻設備出貨量逾3000萬套。並因應疫情及市場變動，維持產能高度彈性，增進營運靈活性，積極滿足客戶需求，訂單能見度明朗，整體營運成長可期。