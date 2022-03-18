在台灣出道三十多年的資深藝人陳為民，雖然近幾年鮮少出現在螢光幕前，但過去常在電視節目裡和大家分享自身感情經歷、軍中趣事及鬼故事等…，讓觀眾印象深刻且備受喜愛。私下喜歡玩重機的他，乍看是個瀟灑幹練的爺們兒，卻是個鐵漢柔情的人，與前妻離婚多年的他，在前妻身體狀況不好的時候前往加拿大關心，前妻去世近四年多，28歲兒子決定「放棄世界盃」，難掩喜悅的吐露：「終於能實現妳最後願望了！」

陳為民與前妻在小孩還剛滿一歲時就因女方外遇離婚收場，兒子也隨著前妻一同移民去加拿大，與前妻生活交集愈來愈少的他，直到前妻在去世的前一年開始聯繫，聯絡中一直提及希望她有空就來家裡看看，雖然當時陳為民還不了解前妻的身體情況，卻也經常前往加拿大關心，心裡也大致有些預備，確實在不久後前妻就離開了，而對方生前最放心不下的就是兩人的孩子，希望陳為民能在她離開人世後好好照顧！

陳為民前妻於三年多前去世。(圖/翻自陳為民臉書)

經歷了與前妻的生離死別大哭的陳為民，雖然也想立馬履行前妻的遺願，但面對從未共同生活的兒子，無論在生活習慣上或親子關係中都有些不同及生疏，不過終究是血濃於水，父子的關係也在陳為民的關愛中逐漸修補升溫，他也透露目前和兒子的關係就像是朋友一般，無話不說相處得很好！

陳為民生活充滿樂趣。(圖/翻自陳為民臉書)

前陣子陳為民兒子來台灣居住兩個月，兒子也和他說：「住一陣子覺得回來（定居）也不錯！」，決定定居後也將在疫情趨緩後好好處理加拿大的房產，陳為民得知兒子要搬回台灣開心反應：「終於能完成前妻生前的心願了！」陳為民也透露兒子過去辭掉工作開始學巴西柔術，原本將代表加拿大去比世界盃比賽，但因疫情所以最後沒去成，支持兒子夢想的他，希望兒子來台灣後也能繼續增強自己，期待兒子站上國際賽場。