練習曲書店創辦人胡文偉因在花蓮當兵，結下不解之緣，退伍後，他與朋友合開廣告公司，卻以失敗收場，在人生最徬徨時來到花蓮新城鄉，看到當地的小球員奮力擊球，燃起他兒時未竟的棒球夢，他留下來整治棒球隊、經營書店、開創地方文化產業，讓太魯閣山腳下的村落，持續創生，有了一線生機。感人故事都在台灣地方創生基金會「地創放送Localog Space」策劃的聲音體驗展呈現。

台灣地方創生基金會成立「地創放送Localog Space」空間，並策劃首檔聲音體驗展，以《地方現榨五分甜》為主題，採集32段5分鐘地方創生故事，讓地方創生團隊現「聲」說法，讓大眾「用5分鐘帶走一個深刻的地方創生故事」。

展覽配合台灣手搖飲文化的語彙，將聲音當成帶有土地養分的有聲飲品，利用台灣北、中、南、東與離島四大區域，設計出四杯風味茶飲，同時連結台灣各分區地方特產的記憶點與鮮明的人文個性。來到此空間的人不僅能透過聲音多認識一個地方團隊，還可以結交來自全台各地的地方創生夥伴。

信義房屋表示，去年11月成立台灣地方創生基金會，由前國發會主委陳美伶擔任董事長，台灣地方創生基金會有感於地方創生的團隊需要南北移動來促進對話與合作，卻苦無空間可以好好聚會討論，因此於八德路打造「地創放送 Localog Space」結合閱讀、展覽、講座、活動等，盼成為孕育地方創生發展與資源整合的創意基地。

「地創放送 Localog Space」色調為亮黃色的溫暖色系，利用木作結構強調與自然土地的結合，特別的是，空間內特別設計一座特製木作蹺蹺板，象徵人與人之間的平衡、人與土地的平衡，地方與城市的平衡，以及自然與人文的平衡。

「地創放送 Localog Space」目前採實名制預約體驗，可經由台灣地方創生基金會網站上的線上系統預約，歡迎對地方創生有興趣的民眾前來體驗，基金會自110年11月成立以來，已經招募將近100個地方創生團隊加入到網路平台中，目標把全台地方創生團隊的執行案例匯集於此，並整合最即時與完整的資料庫，成為「台灣的地方創生單一入口網站」，作為國際想了解台灣地方創生發展的門戶，不管是理解台灣作法、尋找合作夥伴，都更容易。

空間地點：100台北市中正區八德路一段104號2樓