百萬YouTuber「白癡公主」擅長無厘頭搞笑，自然不做作的風格吸引廣大粉絲，她從2010年以二創卡通配音爆紅，許多網民都能秒認出她水汪汪的大眼睛，日前她分享美照還被大讚像關之琳、劉香慈等女神。但她昨(22)日卻吐苦水抱怨從小被說「跩」，只要不笑就會被同學問：「你在不爽什麼？」讓她直喊冤，並透露如果現在看到她面無表情，應該是在想「這件事」，隨文所附上「兇照」的好顏值又吸來一波狂讚。

白癡公主（癡癡）昨(22)日分享心情表示：「『你在不爽什麼？為什麼不笑看起來在生氣？』求學過程很容易被同學這樣認為，記得剛上高中的一個禮拜，沒有人敢跟我講話(因為塗黑色指甲油嗎？龐克風好看啊哈哈哈)後來才知道女同學們以為我在耍跩。」

癡癡說：「後來高中畢業了，同學還提醒我，妳要記得笑喔…所以，我聽學長姐講話笑、跟初次見面的同學也笑、自我介紹時也是笑容滿面，因此我在大學的迎新茶會就交到朋友了呢。」她提到現在跟以前比的轉變：「不過，現在已經不會要到提醒才知道要笑的程度了。而且眼下細紋和魚尾紋多到可以夾蚊子，可見平時笑有多真誠呵呵。如果看到我面無表情，我應該，只是很認真的在想等等要吃什麼…」，搞笑風格不改。

白癡公主在文末不忘自虧身材：「『你看起來好兇啊！』(低頭看)啊 真的咩？」並搭著「世界有愛日」的風潮放送祝福：「今天2022年2月22日22點22分，我許願我和我愛的人，每天開心微笑，Smile」；癡癡近期除了造型驚艷各界外，正能量也持續爆表放送。

網友看了很有共鳴：「我也是臭臉掛」、「以前年輕時工作時都被客訴態度很差」、「眼睛大的人好像容易有這個困擾」、「跟我一樣⋯⋯所以出社會以後我一直提醒自己三不五時要一直笑」。部分粉絲則認為白癡公主放上的「兇照」超美，還撞臉藝人：「妳好像關之琳哦」、「同感，還有一個明星臉：劉香慈」、「這張真的好漂亮。」、「眼睛太大看起來像在瞪人吧，不過癡癡根本是仙女，真的是太美啦！」